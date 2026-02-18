Ile Maurice: Karis Teetan - «Je suis très heureux de voir le 'revival' du MTC et des courses mauriciennes»

interview

Karis Teetan ne se présente plus. Le crack jockey mauricien continue de faire parler de lui chaque semaine en remportant des courses à Hong-Kong. Dans l'entretien qui suit, il nous parle de sa saison jusqu'ici et revient également sur son expérience à Royal Ascot. Il se dit également très heureux du revival du Mauritius Turf Club (MTC).

En 325 montes, vous avez remporté 23 victoires depuis le début de la saison. Comment évaluez-vous votre performance ?

Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. La compétition est, chaque année, très rude à Hong-Kong et chaque victoire est bonne à prendre. Il y a de bons lightweight jockeys, ce qui complique la donne, mais dans l'ensemble je suis satisfait de ma performance.

L'entraîneur Brett Crawford, avec lequel vous avez connu une belle association en Afrique du Sud, évolue désormais à Hong-Kong. Il est d'un apport certain pour vous...

Oui définitivement. Je monte beaucoup pour lui. Brett Crawford m'a permis de très bien faire en Afrique du Sud. J'ai eu la chance de monter de très bons chevaux comme Jackson par exemple. Maintenant il est ici. Il fait très bien. On a remporté une victoire de Groupe 3 ensemble. II a remporté 16 courses jusqu'ici.

Quels sont vos objectifs pour cette saison ?

Je dirai que si je remporte une cinquantaine de victoires, je serai satisfait avec une troisième place au classement. La compétition, comme je vous ai dit plus haut, est très rude ici.

Parlez-nous de votre première expérience sur l'hippodrome de Royal Ascot à la fin de l'année dernière ?

Ce fut une très bonne expérience. J'étais content surtout de représenter mon pays à Royal Ascot. C'est un hippodrome très technique et difficile à manier. It was a great feeling just by walking the track. J'ai eu la chance de monter plusieurs courses. La piste, ça monte et puis ça redescend. Et en ligne droite, on ne peut pas lancer son attaque tôt également.

Vos fans à Maurice attendent toujours que vous veniez monter pour une journée au Champ de-Mars. Croyez-vous que ce serait possible cette année ?

Je pense que oui. Je pourrais venir monter pour une journée lorsqu'il n'y a pas de courses à Hong-Kong et si j'obtiens la permission du Hong-Kong Jockey Club. Pourquoi pas monter dans le Maiden ? En passant, je dois dire que je suis très heureux de voir le 'revival' du MTC et des courses mauriciennes à travers le MTC Jockey Club (MTCJC). De plus, maintenant j'ai mon cousin Jevin Awotar qui a une écurie.

Parlez-nous de votre frère Mervyn, qui est également à Hong Kong...

Mervyn est trackrider pour le compte de Brett Crawford. Il vit sa passion auprès des chevaux. Sa famille est avec lui et il est heureux dans ce qu'il fait. Il ne monte pas en course, mais pilote beaucoup de chevaux à l'entraînement.