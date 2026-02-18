Ile Maurice: La Competition Commission autorise la fusion Swan Securities - Capital Market Brokers sous conditions

La Competition Commission a donné son feu vert à la fusion de Swan Securities Ltd (SSL) et de Capital Market Brokers Ltd (CMB), sous certaines conditions. Les deux sociétés, agréées par la Financial Services Commission en tant que courtiers en investissement, sont des acteurs du stockbroking à la Stock Exchange of Mauritius.

La demande de cette fusion a soulevé des questions importantes concernant la concurrence. L'Executive Director de la Competition Commission, Vipin Naugah, s'inquiétait notamment de l'impact sur les clients existants. Par exemple, la différence de tarification entre SSL et CMB pourrait conduire à une hausse des coûts pour certains, tandis que l'harmonisation des conditions contractuelles pourrait se traduire par des termes moins favorables.

Le risque d'une réduction de l'innovation et de la qualité des services a également été évoqué, la concentration des expertises et d'éventuelles diminutions d'effectifs pouvant limiter la capacité des sociétés à offrir des services efficaces et à valeur ajoutée. Pour autant, il a aussi été pris en considération que le marché conserve six autres acteurs, certains disposant de parts importantes capables de maintenir une concurrence réelle. Le secteur reste encadré par des régulations strictes, avec des frais plafonnés, ce qui limite les effets de la fusion.

Engagements

Afin de répondre aux préoccupations de la Competition Commission, SSL et CMB se sont engagées à ne pas augmenter les tarifs pour les clients existants, sauf obligation légale ou justification par des coûts supplémentaires. Elles garantiront également que les clients bénéficient des conditions les plus favorables après la fusion, que les services actuels seront maintenus ou améliorés et qu'aucun licenciement ne sera effectué. Enfin, les clients auront la possibilité de transférer leurs investissements vers un autre courtier s'ils le souhaitent.

Après analyse, Vipin Naugah a donc estimé que ces engagements suffisaient à dissiper les préoccupations et permettre la fusion dans le respect de la concurrence et des intérêts des clients.