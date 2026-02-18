Afrique: Le pays accueillera en août le plus grand championnat de danse urbaine de l'océan Indien

Du 11 au 17 août, Maurice accueillera la quatrième édition du Festival Bouzé, un rendez-vous désormais incontournable de la danse urbaine dans la région. Porté par Wake Up Entertainment Ltd, cet événement ambitionne de rassembler plus de 15 pays autour d'un même objectif : unir, professionnaliser et faire rayonner les talents urbains de l'océan Indien et au-delà.

Créé pour répondre au manque de structuration de la danse urbaine dans la région, le Festival Bouzé s'est imposé au fil des années comme la plus grande compétition du genre dans l'océan Indien. L'édition 2026 se déroulera pendant quatre jours et mêlera compétitions, masterclasses, talks, showcases et animations publiques. Le point d'orgue sera l'Indian Ocean Championship, un concours de un contre un, organisé par Wake Up Session, série de battles, qui a 15 ans d'existence.

Deux catégories sont annoncées cette année : Breaking et Choose Your Style. La catégorie Breaking accueillera 16 danseurs, soit un représentant par pays, dans une discipline emblématique du hip-hop, inscrite aux Jeux Olympiques depuis 2024.

La catégorie Choose Your Style sera un concours ouvert à une diversité de styles : séga, latino, dancehall, afro ou encore hip-hop. Après avoir réuni 12 pays en 2025, le festival s'élargit. Parmi les pays confirmés pour l'édition de cette année figurent l'Afrique du Sud, Djibouti, le Zimbabwe, les Seychelles, les Comores, Mayotte, Madagascar, La Réunion, Rodrigues, Maurice, le Sri Lanka et le Ghana. De nouveaux pays rejoignent l'aventure : la France, la Belgique, l'Autriche, l'Inde, le Gabon et le Congo.

Semaine d'échanges et de formation

Au-delà de la compétition, le Festival Bouzé mise sur la transmission. Du 12 au 15 août, des initiations à la danse et des masterclasses seront proposées au public dans plusieurs lieux de l'île.

Le 14 août sera consacré aux Group Talks, des espaces d'échanges entre danseurs, chorégraphes et professionnels. Ces discussions visent à partager expériences, défis et réussites afin de stimuler l'innovation et encourager les collaborations artistiques régionales et internationales. Des performances live sont également prévues le 15 août à Bagatelle, au Caudan et à Grand-Baie, avant la grande finale du championnat, le 16 août.

Les organisateurs mettent en avant les retombées positives pour Maurice : reconnaissance culturelle, dynamisation du tourisme, autonomisation des jeunes, développement artistique et visibilité médiatique accrue.

Le festival entend positionner l'île comme un hub régional des arts urbains. Au niveau régional, l'événement favorise l'unité, la coopération culturelle et l'excellence artistique, tout en stimulant l'économie créative et le secteur touristique. Le festival génère également des emplois directs (artistes, techniciens, équipes médias, sécurité, logistique) et indirects (hôtellerie, restauration, transport, impression, merchandising).

Diffusion multicanal

Une importante campagne de communication est prévue : spots radio, collaborations avec des influenceurs, publicité dans la presse, campagne vidéo officielle, diffusion en direct sur TikTok et YouTube, et couverture par la Mauritius Broadcasting Corporation. Les organisateurs estiment obtenir une visibilité globale pouvant atteindre jusqu'à 1,5 million de vues à l'échelle internationale.

À la tête du projet, Mahmade Sameerkhan Hassenjee, dit Kenjee, fondateur de Wake Up Entertainment Ltd. Depuis 2010, il œuvre à la promotion de la danse urbaine à Maurice et dans la région, à travers notamment Wake Up Session et plusieurs collaborations majeures avec des institutions publiques et privées. Présenté comme un événement non lucratif, né d'une passion et d'une volonté de créer des ponts entre les îles et les continents, le Festival Bouzé 2026 veut avant tout être un catalyseur de changement positif et de fierté régionale.

En août, Maurice dansera donc au rythme d'une ambition : faire briller la jeunesse et affirmer la place de l'océan Indien sur la scène mondiale de la danse urbaine.