Ile Maurice: Des passionnés réunis à Flic-en-Flac pour un spectacle céleste

17 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir Sumeet Mudhoo

Les Mauriciens ont levé les yeux vers le ciel ce mardi 17 février 2026 pour assister à une éclipse partielle du Soleil, visible dans l'après-midi depuis Maurice et Rodrigues. À l'initiative de la Mauritius Astronomical Society, une séance d'observation publique était organisée sur la plage publique de Flic-en-Flac, à proximité du poste de police et de la station des garde-côtes.

Dès la fin d'après-midi, plusieurs familles, amateurs d'astronomie et curieux se sont rassemblés pour admirer ce phénomène céleste, qui se produit en moyenne deux fois par an dans différentes régions du monde. Une éclipse partielle survient lorsque la Lune passe devant le Soleil et en masque une partie de la lumière. Depuis Maurice, la couverture maximale du disque solaire a atteint environ 35 %.

Selon les horaires communiqués par la Mauritius Astronomical Society, l'éclipse a débuté à 16 h 39, a atteint son maximum à 17 h 34 et s'est achevée à 18 h 24, peu avant le coucher du soleil prévu à 18 h 45. Les observateurs ont ainsi pu suivre le phénomène au-dessus de l'horizon ouest, dans un décor spectaculaire mêlant ciel doré et mer calme.

Les organisateurs ont insisté sur les mesures de sécurité. « Il ne faut jamais observer le Soleil à l'œil nu ou avec des instruments non protégés », ont rappelé les bénévoles, qui ont mis à disposition des filtres solaires spéciaux et recommandé l'usage d'un verre de soudeur n°14.

Pour de nombreux participants, l'événement a été l'occasion de découvrir l'astronomie en famille et de partager un moment à la fois éducatif et convivial. Les membres de la Mauritius Astronomical Society ont également annoncé que la prochaine éclipse partielle visible depuis Maurice aura lieu le 2 août 2027.

