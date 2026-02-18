Ile Maurice: Gavin Glover dénonce un « publicity stunt » et appelle au respect du droit international

Un groupe de Chagossiens a accosté, lundi 16 février, sur l'archipel des Chagos avec l'intention affichée d'y établir une installation permanente, plus de cinquante ans après l'expulsion de la population par les autorités coloniales britanniques. Cette initiative a suscité une réaction rapide des autorités mauriciennes, à travers l'Attorney General, Gavin Glover.

Ce dernier affirme avoir pris connaissance d'informations selon lesquelles « des Britanniques, dont Misley Mandarin, ont apparemment accosté une île des Chagos illégalement d'après leurs propres dires ». Il soutient que ces personnes bénéficieraient du soutien du Great British PAC, qui « subventionnerait clairement cette illégalité », et prévient qu'elles devront répondre de leurs actes.

L'Attorney General souligne toutefois que Maurice n'exerce pas encore le contrôle effectif sur l'archipel, dans l'attente de la ratification du traité en cours. « Pour le moment, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis qui vont probablement prendre les mesures nécessaires », indique-t-il.

Qualifiant l'opération de « publicity stunt », il estime qu'elle vise à créer une situation de conflit avec le gouvernement britannique, alors que les débats pourraient reprendre prochainement à la Chambre des Lords. Maurice, insiste-t-il, demeure « fermement ancrée dans la préservation et le respect de l'état de droit ».

Gavin Glover rappelle que la voie vers la réinstallation des Chagossiens passe par la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté mauricienne sur l'archipel. Il évoque à cet effet les avis de la Cour internationale de justice, du Tribunal international du droit de la mer et une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui soutiennent la position de Maurice. Il réaffirme enfin l'attachement du pays à l'ordre international fondé sur le droit, avertissant que son affaiblissement ouvrirait la voie à l'anarchie.