Togo: L'audace scientifique des jeunes Togolaises

18 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a présidé mardi à Lomé la cérémonie de distinction des lauréates de l'édition 2025 du concours « Reine des sciences et technologies ».

Portée par la fondation Asaal dirigée par Abirah Bonfoh, l'initiative promeut l'excellence scolaire des jeunes filles dans les domaines scientifiques et technologiques. Pour cette édition, 15 finalistes ont été sélectionnées sur plus de 300 candidatures à l'échelle nationale.

Au-delà de la récompense des performances académiques, le concours ambitionne de structurer une communauté scientifique féminine engagée, capable de promouvoir une pensée critique et de mobiliser la recherche au service du développement national.

Mme Bonfoh a souligné la capacité des jeunes filles togolaises à innover et à s'affirmer intellectuellement, appelant à faire de l'excellence un levier d'émancipation collective.

Pour Komi Sélom Klassou, cette initiative constitue un instrument de transformation sociale et un outil stratégique de révélation du potentiel scientifique des jeunes filles.

