Sénégal: Le directeur général de la RTS, Pape Alé NIANG porte plainte contre 5 journalistes syndiqués à la section de recherche de Colobane EXCLUSIF

17 Février 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hippolyte Gourmantier

Les pylônes de la Radiodiffusion Télévision du Sénégal sont sous haute tension depuis plusieurs mois. Entre travailleurs de l'entreprise et le directeur général Pape Alé NIANG, c'est un long fleuve agité-suite à la plainte de ce dernier contre cinq journalistes de la boite- qui devront être entendus ce mercredi à la Section de Recherche de Colobane. Une exclusivité de Confidentiel Afrique

Le bras de fer se durcit entre la direction générale de la Radio Télévision du Sénégal et les principaux syndicats de l'entreprise. Point de friction: le non respect de l'accord d'entreprise, fruit de plusieurs années de négociations et signé en 2024, à quelques semaines du départ de l'ancien président Macky SALL.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le directeur général Pape Alé NIANG a pris la décision de porter plainte contre les journalistes ( Alioune Badara KANE, Abibou MBAYE, Mama Moussa NIANG, Youssouf KABA, Thierno DRAMÉ) juste après la marche réussie ce mardi matin des travailleurs de la RTS. Ne supportant pas cette marche qu'il considère comme un affront et qu'il vit comme un souffre-douleur, le directeur général Pape Alé NIANG a décidé de faire passer à l'échafaud les cinq journalistes cités plus haut.

Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, ces derniers seront entendus ce mercredi à 10heures par les enquêteurs de la Section de Recherche de Colobane. Depuis sa nomination en avril 2024 à la tête de cette entreprise médiatique publique stratégique, le journaliste et ancien patron du site Dakarmatin, c'est du tout sauf la paix des braves. La RTS est devenue ce long fleuve agité où les ondes sont électriques entre les travailleurs et la direction générale. La convocation demain des cinq journalistes franchira une étape supérieure de ce bras de fer qui s'éternise.

