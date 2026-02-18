Madagascar: Salon Voatra 2026 - Le Maroc invité pour booster les exportations du pays

Le Salon Voatra 2026 se tiendra en avril à Antananarivo avec le Maroc comme invité d'honneur. Il vise à stimuler les exportations malgaches.

La 12e édition du Salon de la Créativité Voatra, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA), se tiendra les 17 et 18 avril 2026 au Novotel Convention & Spa Antananarivo. Placé sous le thème « Voatra, à la conquête des marchés internationaux », l'événement affiche une ambition claire : accélérer l'internationalisation des entreprises malgaches. Cette année, le Maroc est invité d'honneur, un choix stratégique pour dynamiser les exportations nationales.

Les échanges commerciaux entre Madagascar et le Maroc restent encore limités. « En 2023, on était à peine à 18 millions de dollars», a rappelé l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Madagascar, Mohammed Benjilany, estimant que ce volume est « insignifiant » au regard du potentiel des deux pays. « Nous ne sommes pas dans les volumes que nos gouvernements souhaitent », a-t-il insisté, appelant à « faire bouger ce chiffre très modeste des échanges commerciaux ». Malgré les près de 11 000 kilomètres qui séparent les deux nations, il estime que « lorsqu'on a l'occasion de se retrouver autour d'une table et de présenter les potentialités des uns et des autres, il faut la saisir ».

Le Salon Voatra accueillera 70 entreprises malgaches et 10 entreprises marocaines réunies au sein d'un Pavillon Maroc. Conférences, rencontres B2B et exposition-vente rythmeront ces deux journées, avec en point d'orgue une soirée de gala récompensant l'innovation, le meilleur stand, le coup de coeur du public et un prix spécial de la coopération Maroc-Madagascar.

En parallèle, les Journées Madagascar-Maroc verront la tenue d'un forum économique coorganisé par le Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Trois tables rondes porteront sur l'intégration régionale en Afrique, les opportunités d'investissement dans les infrastructures et les énergies renouvelables, ainsi que l'innovation et la digitalisation.

Pour le président de la CCIA, Gil Razafintsalama, l'enjeu dépasse les simples échanges de produits : « Le Maroc a une très forte expérience sur la manière de faire du commerce international. » Il souligne l'importance de capitaliser sur « les mécanismes de financement et d'accompagnement à l'export» déjà maîtrisés par le partenaire marocain. Les secteurs prioritaires identifiés sont « les huiles essentielles, le textile, la transformation de cacao et les services numériques ». Dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et grâce à un accord de non-double imposition déjà en vigueur, les organisateurs entendent poser les bases d'un partenariat durable, capable de repositionner les entreprises malgaches sur les marchés africains et, à terme, au-delà.