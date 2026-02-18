Sénégal: Mort de l'étudiant Fallou Sène - Le procureur de la République annonce la tenue du procès le 26 juin

17 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le procurer de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annoncé, mardi, que le procès sur la mort de Fallou Sène, étudiant en Licence de Lettes modernes à l'université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), le 15 mai 2018, tué lors d'affrontements entre et forces de l'ordre et les étudiants qui réclamaient le paiement de leurs bourses et de meilleures conditions d'études, aura lieu le 26 juin 2026.

Ibrahima Ndoye a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce jour et portant sur les circonstances de la mort le 9 janvier d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième de Chirurgie dentaire.

Ce drame est survenu après que les forces de l'ordre sont intervenues dans le campus social de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) pour disperser une manifestation d'étudiants s'opposant à une réforme des bourses initiée par le gouvernement.

Tout comme cette disparition, celle de Fallou Sène avait ému en ce temps les populations et occasionné une grève de 48 heures du corps enseignant de l'UGB en solidarité aux étudiants de cette université située dans le nord du pays.

