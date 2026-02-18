Sénégal: Le ministre des Forces armées réaffirme l'engagement de l'Etat à sécurité les personnes et le territoire national

Dakar — Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a réitéré, mardi, l'engagement du gouvernement à "garantir l'intégrité du territoire national, protéger les populations, sécuriser les espaces terrestres, maritimes et aériens et contribuer au développement socio-économique du pays, notamment à travers le renforcement du concept armée-nation".

Il s'exprimait lors de la cérémonie d'installation du vice-amiral d'escadre Oumar Wade au poste de chef d'état-major général des armées (CEMGA), en remplacement du général Mbaye Cissé, qui vient de faire ses adieux aux armées.

Pour donner corps à cette ambition régalienne du gouvernement, le général Birame Diop estime qu'il convient de maintenir l'élan actuel de transformation des armées sénégalaises.

A ce propos, il a souligné que les projets structurels à la charge du nouveau CEMGA "ne constitueront pas de simples ajustements, mais engageront durablement l'avenir de notre défense et sa capacité à relever les défis des décennies à venir".

"La modernisation capacitaire, fondée sur une vision cohérente des besoins opérationnels et la planification à long terme, constitue un autre chantier majeur", a ajouté le ministre, rappelant que "la montée en puissance des systèmes de combat, le renforcement des capacités, la supériorité informationnelle, la résilience des chaînes logistiques et l'innovation sont au coeur de cette ambition".

Il a notamment fait observer que la réflexion sur l'organisation des forces, afin de renforcer leur agilité, leur complémentarité et leur endurance, ne doit pas être un reste.

"Le développement de la culture de la coordination interarmées, la réorganisation du commandement, la simplification des structures lorsque cela est nécessaire permettront de disposer d'unités prêtes à être projetées très vite, plus longtemps et aptes à travailler ensemble", a fait savoir le général Birame Diop.

S'exprimant sur la prise de fonction du nouveau CEMGA, il a dit être convaincu que le vice-amiral Oumar Wade fera de la condition du personnel, de la formation, de l'accompagnement des carrières et de la reconnaissance de l'engagement des priorités constantes car, une armée forte est, selon lui, avant tout une armée qui respecte, soutient et valorise celles et ceux qui y servent.

"Il est aussi attendu du nouveau CEMGA d'éclairer la décision politique avec rigueur et sans complaisance en exposant avec clarté les menaces avec objectivité, l'état de nos capacités et avec lucidité les conséquences opérationnelles des choix d'organisation", a-t-il déclaré.

A l'endroit du vice amiral Oumar Wade, il a notamment dit : "Il vous appartiendra aussi de traduire fidèlement les orientations politiques en directives militaires claires, en plans cohérents et en actions efficaces sur le terrain".