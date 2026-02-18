Sénégal: Coupe de la Ligue - Casa-Essamaye et Jaraaf-NGB, les attractions de la 1ère journée

17 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La première journée de la Coupe de la Ligue consacre plusieurs affiches alléchantes dont le duel devant opposer le Casa Sports à Essamaye FC et le classique dakarois entre Jaraaf et Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB).

La Coupe de la Ligue est organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple", en raison des contraintes de temps.

La finale de la Coupe du Sénégal est fixée au 17 mai 2026, signale le communiqué.

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs "seniors".

Voici le programme de la première journée de la Coupe de la Ligue 1 :

Mercredi :

AS Kafrine-Guelewaars, Casa Sports-Essamaye, Ndiambour-AS Bambey, SONACOS-AS Saloum, Linguère-Thiès FC, AJEL-Port

Jeudi :

Douanes-Teranga SC, Gorée-HLM, Oslo-Teungueth FC, Jaraaf-GB, DSC-Diambar, Wally Daan-Amitié FC, Jamono de Fatick-Stade de Mbour, Cambérène-DUC, USO-GF

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.