Sénégal: Coupe de la Ligue - Casa-Essamaye et Jaraaf-NGB, les attractions de la 1ère journée

Dakar — La première journée de la Coupe de la Ligue consacre plusieurs affiches alléchantes dont le duel devant opposer le Casa Sports à Essamaye FC et le classique dakarois entre Jaraaf et Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB).

La Coupe de la Ligue est organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple", en raison des contraintes de temps.

La finale de la Coupe du Sénégal est fixée au 17 mai 2026, signale le communiqué.

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs "seniors".

Voici le programme de la première journée de la Coupe de la Ligue 1 :

Mercredi :

AS Kafrine-Guelewaars, Casa Sports-Essamaye, Ndiambour-AS Bambey, SONACOS-AS Saloum, Linguère-Thiès FC, AJEL-Port

Jeudi :

Douanes-Teranga SC, Gorée-HLM, Oslo-Teungueth FC, Jaraaf-GB, DSC-Diambar, Wally Daan-Amitié FC, Jamono de Fatick-Stade de Mbour, Cambérène-DUC, USO-GF