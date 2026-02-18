Sénégal: Vice-amiral d'escadre Oumar Wade, premier CEMGA issu de la Marine sénégalaise

Dakar — Le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, installé mardi dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées (CEMGA), en remplacement du général d'armée Mbaye Cissé, est le premier officier de la Marine à avoir accédé à ce poste prestigieux.

Ce pur produit de l'excellence militaire sénégalaise a suivi sa scolarité au Prytanée militaire de Saint Louis (1981-1988), puis au Prytanée militaire français (La Flèche), deux institutions qui prédisposent ses pensionnaires aux grandes écoles militaires et civiles.

Les résultats obtenus durant une scolarité particulièrement exigeante lui ont valu son intégration à l'Ecole navale de Brest, en France, en 1990, d'où il sort avec le diplôme d'ingénieur spécialisé en Energie-Propulsion.

Après sa formation, Oumar Wade occupe, entre 1993 à 2008, plusieurs fonctions techniques et de commandement à bord d'unités navales de la Marine sénégalaise, qui lui ont permis de mettre en exergue ses qualités professionnelles et humaines.

Parmi ses fonctions antérieures, le nouveau CEMGA a été commandant de la vedette côtière rapide "Sine Saloum 2", de l'engin de débarquement d'infanterie et de chars "Falémé II" et du patrouilleur de haute mer (PHM) "Njambuur", entre autres.

En plus de ses expériences capitalisées en mer, son séjour au sein de la Mission d'observation des Nations unies en République démocratique du Congo (MINUSCO) a fortement renforcé sa connaissance des enjeux sécuritaires et plus particulièrement du maintien de la paix.

Outre ses expériences de commandement, le vice-amiral Wade a également été officier adjoint du chef de cabinet du chef d'état-major général des armées en 2004, chef du bureau Planification et Opération de la Marine, commandant en second du Groupement naval opérationnel, chef de la Division Opérations à l'état-major de la Marine en 2010 et officier adjoint au chef d'état-major de la Marine nationale en 2016.

Il est nommé en 2019 au poste de secrétaire général de la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin (HASSMAR).

C'est en 2020 qu'il est nommé chef d'état-major de la Marine nationale.

Dans cette fonction importante dans l'architecture de la défense nationale, il a mis en oeuvre la composante maritime du format 2025 des armées avec la création et l'ouverture de 'Ecole de la Marine nationale en juin 2022, la conduite et la finalisation du programme d'acquisition des trois patrouilleurs 58S type WALO et la création des stations fluviales.

En avril 2023, le vice-amiral Wade devient chef d'état-major particulier du président de la République et en même temps conseiller militaire du chef de l'Etat, assurant l'interface entre le chef suprême des armées et le commandement militaire.

Le nouveau patron des armées sénégalaises est titulaire du diplôme de qualification supérieure de sécurité, du diplôme d'état-major interarmées (ACSC7, Royaume-Uni), du Brevet de l'Ecole supérieure de guerre navale (USA), du diplôme du Royal Collège of Defense Studies (RCDS, Royaume-Uni), d'un master en Sécurité et Stratégies du King Collège de Londres, entre autres parchemins prestigieux.

Hormis ces qualifications, diplômes et autres brevets, le nouveau CEMGA a reçu plusieurs distinctions : officier de l'Ordre national du Lion, officier dans l'Ordre du Mérite, Médaille d'honneur de la Marine nationale, Médaille d'honneur de la Police nationale, Médaille d'honneur des Sapeurs-pompiers, Officier dans la Légion d'honneur française et Chevalier dans l'Ordre du Mérite maritime français.

Il a également été décoré de la Croix du Mérite de la Guardia Civil espagnole, ainsi que de la Médaille de la MONUSCO. Le vice-amiral d'escadre Oumar WAÐE est marié et père de quatre enfants.