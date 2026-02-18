Sénégal: Franc, la nouvelle cible des ténors de l'arène

Dakar — Le lutteur Emile François Gomis, plus connu sur le nom de Franc, est devenu la principale cible des ténors de l'arène depuis dimanche et sa victoire expéditive face à Tapha Tine, de l'écurie du Baol.

Le pensionnaire de l'écurie Jambars Academy Wrestling a poursuivi son parcours sans faute en signant dimanche son 16e succès en autant de sorties.

Avec son palmarès historique, Franc, qui dit être prêt pour un deuxième combat cette saison, est défié par plusieurs lutteurs.

L'ancien champion d'Afrique en lutte simple a un contrat pour un autre combat avec le promoteur Mansour Ba (Jambars Production).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Thiatou Yoff, récent vainqueur de Fils de Balla, le premier des ténors à signaler pour Franc, a déclaré sur Lutte TV vouloir prendre sa revanche sur le colosse des Parcelles assainies, une commune de la banlieue de Dakar.

L'ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, qui avait disparu des radars depuis sa défaite face à Siteu, la saison dernière, est lui aussi sorti de son mutisme.

"Franc n'a jamais eu le courage de m'affronter. Un promoteur avait démarché notre combat et il a fui", a lancé Balla Gaye 2 en wolof, dans la soirée du dimanche 15 au lundi 16 février.

Le "Lion de Guédiawaye" assure bien connaître la nouvelle terreur des arènes sénégalaises.

"Je sais que je suis mille fois meilleur que lui. C'est moi Balla Gaye 2 qui peut arrêter Franc", a-t-il déclaré en défiant le lutteur des Parcelles assainies.

Balla Gaye 2 a terrassé à deux reprises le mentor de Franc, Modou Lô, actuel roi des arènes.

En cas de finalisation de ce combat avec le pensionnaire de l'Ecole de lutte Balla Gaye, Franc aura l'occasion de prendre la revanche de son "président".

Comme Balla Gaye 2, son dernier tombeur, Siteu, veut lui aussi en découdre avec Franc.

"Je suis plus fort que 10 Franc [...]. Les pieds ne tiennent pas. Son fort, c'est le placage et personne ne peut me battre avec cette clé. Je connais les faiblesses de Franc", a insisté le lutteur de Lansar, avant de promettre de "bastonner" le lutteur jusque-là invincible de l'arène.

Boy Niang, libre de tout contrat, dit avoir hâte d'affronter Franc, affirmant être "prêt physiquement" pour le lieutenant du "roi des arènes".

"Notre duel peut se tenir après la Korité. Boy Niang 2 n'est pas Tapha Tine. Face à Franc, je le corrige", a-t-il précisé.

En attendant la finalisation de son prochain combat, Franc a repris, lundi, les entraînements à la plage des Parcelles assainies, son fief, en soutien à son mentor Modou Lô qui prépare un combat contre Sa Thiès en avril prochain.