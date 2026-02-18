Sénégal: Momar Diong en visite de suivi sur le chantier des futurs locaux de l'APS à Ziguinchor

Ziguinchor — Le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong, a effectué, mardi, une visite de suivi du chantier des futurs locaux de l'agence à Ziguinchor (sud), afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et d'examiner les voies et moyens de les achever dans les meilleurs délais.

M. Diong, accompagné du chef du bureau régional de l'APS à Ziguinchor, Modou Fall, ainsi que des responsables de l'entreprise en charge des travaux, a procédé à une inspection détaillée des différentes installations en cours de réalisation, notamment les bureaux administratifs et les salles destinées à la rédaction.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi régulier des chantiers engagés par la direction générale, en vue d'améliorer les conditions de travail du personnel et de renforcer les capacités opérationnelles de l'APS à l'intérieur du pays.

À l'issue de la visite, M. Diong a réaffirmé l'engagement de la direction générale à doter la représentation régionale de Ziguinchor d'infrastructures modernes et fonctionnelles, à même de lui permettre d'accomplir efficacement ses missions.

Le responsable technique du chantier, Ely Sy, a assuré prendre en compte les recommandations formulées lors de la visite, réaffirmant sa volonté de livrer les travaux dans les délais impartis.

La réception des nouveaux locaux devrait contribuer à renforcer la présence et la visibilité de l'APS dans la région sud du pays.

Le directeur général de l'APS avait auparavant rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Ziguinchor, avec qui il s'est entretenu des perspectives d'achèvement des travaux.

L'adjoint au gouverneur, Alsény Bangoura, a salué ce déplacement, qu'il a qualifié d'important, tout en rendant hommage au travail abattu par l'APS dans la région de Ziguinchor.