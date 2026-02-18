Sénégal: Podor - Une quarantaine de poches de sang collectées au profit de l'hôpital de Ndioum

Podor — Une quarantaine de poches de sang ont été collectées, mardi, par les chefs des services départementaux, membres de l'amicale du Comité départemental de développement (CDD) au profit de l'hôpital de Ndioum, qui fait souvent face à une pénurie.

"Cette action vient renforcer l'approvisionnement du Centre hospitalier régional de Ndioum en sang, un liquide vital pour les malades. Elle illustre l'engagement du CDD dans le développement social et la solidarité citoyenne", a déclaré Souleymane Camara, président de l'Amicale du CDD de Podor, au terme de la journée du don de sang.

Il a salué la mobilisation des autorités locales, des Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que des leaders religieux qui ont contribué à sensibiliser les populations.

Le médecin-chef du district sanitaire de Podor, Dr Mamoudou Bocoum, a rappelé l'importance de cette initiative menée à l'approche du ramadan, une période durant laquelle "les donneurs bénévoles se font rares alors que les femmes enceintes ou en couche ont un besoin accru de sang".

Le préfet du département de Podor, Amadoune Diop, a salué cette activité de solidarité, de civisme et de citoyenneté.

Cette mobilisation des chefs de services, des agents de l'hôpital et de plusieurs citoyens répond, selon lui, aux besoins des services médicaux de l'établissement hospitalier comme la maternité.

"C'est un acte qui sauve des vies et contribue grandement à la vie sociale. Il faut organiser régulièrement de telles journées", a notamment invité le préfet, qui a lui-même donné de son sang.