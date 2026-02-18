Sénégal/Maroc: Coupe CAF - Un duel 100% marocain, attraction des quarts de finale

17 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le duel entre les deux clubs marocains en lice pour la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l'Olympique de Safi et le Wydad de Casablanca, représente l'une des affiches phares de cette compétition.

Le tirage au sort des quarts de finale de la CAF s'est déroulé ce mardi au siège de la Fédération égyptienne de football (EFA), au Caire.

Outre le choc entre deux clubs marocains, les quarts de finale verront d'autres affiches alléchantes.

Il s'agit des rencontres Al Masry (Egypte)-CR Belouizdad (Algérie), AS Otoho (Congo)-Zamalek FC et AS Maniema (RD Congo)-USM Alger.

Les quarts de finale sont prévus le 15 mars pour les matchs aller, les matchs retour devant se tenir le 22 du même mois.

