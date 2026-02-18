Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 18 février 2026

revue de presse

Vers une réhabilitation de l'image cartographique de l’Afrique

Les États membres de l'Union africaine ont adopté le week-end dernier une résolution visant à corriger les distorsions affectant la représentation de l'Afrique dans les cartes diffusées à travers le monde, rapporte Le Messager.

Le journal qualifie cette décision d'« historique ». Selon lui, le texte entend rétablir une représentation plus fidèle du continent africain, souvent déformée par certaines projections cartographiques utilisées à l'échelle internationale.

La résolution a été portée par le président du Conseil, Faure Gnassingbé. (Source Togonews)

Burkina Faso : Le pays veut renforcer sa production agricole

Plusieurs programmes soutenus par les Nations unies doivent aider le Burkina Faso à atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Le Burkina Faso et les Nations unies ont signé, le 6 février, un engagement pour la recherche de financements pour mettre sur pied trois programmes dits "transformateurs" dans le secteur de l'agriculture. D'un montant de plus de 850 milliards de francs CFA, soit environ 1,5 milliard de dollars, ces programmes visent principalement à aider le pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire, par le renforcement de sa production agricole. (Source Deutsche Welle)



Le Nigeria et le Kenya mènent la campagne africaine de fourgonnettes électriques

Les entreprises de mobilité électrique en Afrique commencent à assembler localement des fourgonnettes et des taxis électriques, en utilisant des kits fabriqués en Chine et des financements innovants afin de généraliser l'utilisation des transports publics électriques à travers le continent.

La société nigériane Saglev a commencé à assembler des fourgonnettes électriques de 18 places à l'aide de kits importés fournis par le constructeur automobile chinois Dongfeng Motor Corp. La société basée à Lagos prévoit de fabriquer jusqu'à 2 500 véhicules par an, pour finalement assembler 17 modèles électriques destinés au Nigeria et à d'autres marchés d'Afrique de l'Ouest. (Source Africanews)

Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : Le procureur de la République écarte la thèse de la brutalité policière

Le procureur de la République près le tribunal hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, a écarté, mardi à Dakar, la thèse de la brutalité policière comme cause du décès, le 9 février, de l’étudiant en deuxième année de Chirurgie dentaire, Abdoulaye Ba, précisant que ce dernier a sauté du quatrième étage du pavillon F de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), lors d’affrontements entre forces de l’ordre et étudiants.

‘’Abdoulaye Ba est bel et bien l’étudiant qui a sauté du quatrième étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l’asphalte. Ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant’’, a dit M. Ndoye. (Agence de Presse Sénégalaise)

Mines : La Côte d’Ivoire s’inspire du modèle botswanais

En mission de travail au Botswana depuis le 16 février 2026, le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l’énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, entend s’inspirer de la gouvernance de Gaborone pour transformer les récentes découvertes extractives, en levier de développement durable.

Alors que le sous-sol ivoirien révèle un potentiel aurifère et pétrolier sans précédent, Abidjan affine sa stratégie. L’objectif n’est plus seulement d’extraire, mais de bâtir une économie où les ressources naturelles financent directement l’émergence sociale. (Source Apanews)

Sommet d’Alger : L’Algérie renforce son ancrage au Sahel et confirme son rôle de hub énergétique entre l’Afrique et l’Europe

Alors qu’elle s’impose comme un partenaire énergétique incontournable pour l’Italie et l’Allemagne, l’Algérie étend son influence vers le sud. Le sommet Tebboune-Tiani du 16 février scelle un rapprochement stratégique avec le Niger et donne le coup d’envoi opérationnel du gazoduc transsaharien, dont les travaux sur le tronçon nigérien seront lancés dès la fin du Ramadan sous la conduite de Sonatrach. (Source Afrik.com)

Au Gabon, les autorités annoncent la suspension des réseaux sociaux « jusqu’à nouvel ordre »

Dans un communiqué lu, mardi 17 février, sur la chaîne publique de télévision Gabon 1ère, le porte-parole de la Haute Autorité de la communication (HAC) du pays, Jean-Claude Mendome, a annoncé « la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire gabonais jusqu’à nouvel ordre ».

Sans désigner les plateformes concernées, le porte-parole a justifié la décision des autorités gabonaises par la présence de contenus risquant « d’engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l’unité nationale, les avancées et les acquis démocratiques ». (Source Le Monde Afrique)

Est de la RDC: L'UE annonce une aide humanitaire de plus de 81 millions d'euros pour les victimes du conflit

À l'occasion de la visite à Kinshasa d'Hadja Lahbib, la Commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises, l'UE a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 81,2 millions d'euros d'aide humanitaire destinée aux victimes du conflit qui déchire le Nord et le Sud-Kivu, ce mardi 17 février. (Source RFI)

Al Ahly et Espérance Sportive de Tunis s’affronteront dans un quart de finale de prestige de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26

Les Égyptiens d’Al Ahly, détenteurs d’un record de 12 titres, affronteront les Tunisiens de l’Espérance Sportive de Tunis dans un quart de finale nord-africain de très haut niveau de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26, à l’issue du tirage au sort des quarts de finale effectué mardi au Caire par la Confédération Africaine de Football.

Les huit équipes encore en lice ont ainsi découvert leur chemin vers la finale, le tirage au sort des quarts et des demi-finales ayant offert une série d’affiches particulièrement attrayantes. (Source CAF)

Guinée-Bissau : L’aéroport Osvaldo Vieira opérationnel en mars

Le gouvernement de transition de Guinée Bissau a annoncé, le 14 février 2026, que l’achèvement des travaux de l’aéroport international Osvaldo Vieira est imminent.

Selon l’entreprise en charge, l’aéroport, dont les travaux ont commencé le 21 janvier 2025, pourrait être opérationnel d’ici le 12 mars. Une visite des autorités a permis de constater que le projet est achevé à environ 95 % et respecte les normes techniques internationales. Le nouvel aéroport dispose d’une capacité d’enregistrement accrue.

L’amélioration des infrastructures devrait permettre d’accueillir différents types d’aéronefs et ainsi attirer davantage de compagnies aériennes dans le pays. (Source Africa 24)



