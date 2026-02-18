Afrique: Ligue des champions CAF-1 - Les internationaux congolais fixés sur leurs adversaires

Aucun club de la RDC ne disputera les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF cette saison. En revanche, plusieurs internationaux congolais poursuivent l'aventure avec leurs clubs, à l'issue du tirage au sort organisé mardi 17 février au Caire.

L'attaquant Fiston Mayele et son club, Pyramids FC, champions en titre, affronteront l'AS FAR en quarts de finale. Le match aller se jouera au Maroc, le retour en Égypte.

Pyramids a dominé le groupe A avec 16 points (5 victoires, 1 nul), tandis que l'AS FAR a terminé deuxième du groupe B avec 9 points.

De leur côté, Steven Ebuela et Ernest Luzolo, engagés avec Al Hilal SC, seront opposés à la RS Berkane. La manche aller est prévue au Maroc, le retour au Rwanda, où Al Hilal accueille ses rencontres.

Al Hilal a terminé en tête du groupe C (11 points), devant notamment Mamelodi Sundowns, MC Alger et FC Saint-Eloi Lupopo.

Les autres affiches

Les deux autres quarts de finale opposeront :

ES Tunis vs Al Ahly

Mamelodi Sundowns vs Stade Malien

En demi-finale, le vainqueur d'ES Tunis-Al Ahly affrontera celui de Mamelodi Sundowns Stade Malien. L'autre demi-finale opposera le qualifié d'AS FAR-Pyramids FC au vainqueur de RS Berkane-Al Hilal.