Afrique: Ligue des champions CAF-1 - Les internationaux congolais fixés sur leurs adversaires

17 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Aucun club de la RDC ne disputera les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF cette saison. En revanche, plusieurs internationaux congolais poursuivent l'aventure avec leurs clubs, à l'issue du tirage au sort organisé mardi 17 février au Caire.

L'attaquant Fiston Mayele et son club, Pyramids FC, champions en titre, affronteront l'AS FAR en quarts de finale. Le match aller se jouera au Maroc, le retour en Égypte.

Pyramids a dominé le groupe A avec 16 points (5 victoires, 1 nul), tandis que l'AS FAR a terminé deuxième du groupe B avec 9 points.

De leur côté, Steven Ebuela et Ernest Luzolo, engagés avec Al Hilal SC, seront opposés à la RS Berkane. La manche aller est prévue au Maroc, le retour au Rwanda, où Al Hilal accueille ses rencontres.

Al Hilal a terminé en tête du groupe C (11 points), devant notamment Mamelodi Sundowns, MC Alger et FC Saint-Eloi Lupopo.

Les autres affiches

Les deux autres quarts de finale opposeront :

ES Tunis vs Al Ahly

Mamelodi Sundowns vs Stade Malien

En demi-finale, le vainqueur d'ES Tunis-Al Ahly affrontera celui de Mamelodi Sundowns Stade Malien. L'autre demi-finale opposera le qualifié d'AS FAR-Pyramids FC au vainqueur de RS Berkane-Al Hilal.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.