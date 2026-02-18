Congo-Kinshasa: Mercato - Samuel Essende quitte Augsbourg pour Young Boys jusqu'en 2029

L'attaquant international congolais Samuel Essende relance sa carrière en Suisse. Manque de temps de jeu au FC Augsbourg (Bundesliga), il s'est engagé avec le BSC Young Boys ce lundi 16 février 2026, pour un transfert record et un contrat longue durée.

L'officialisation a été faite sur les réseaux sociaux du club bernois, qui mise sur le buteur congolais pour renforcer son secteur offensif.

Peu utilisé et délaissé par son coach, Essende quitte Augsbourg après une saison mitigée. Les Young Boys déboursent 3,75 millions d'euros, un montant colossal pour le club bernois plus bonus potentiels, faisant de lui l'un des plus gros transferts de son histoire. Il signe jusqu'en juin 2029.

Parcours d'un Léopard prolifique

Formé au PSG, passé par Eupen, Avranches, Pau, Caen et Vizela (15 buts en Primeira Liga), Essende avait brillé en sélection nationale.

Son arrivée en Bundesliga l'été dernier (8 buts en 44 matchs) n'a pas convaincu, mais Berne lui offre un nouveau souffle, juste après Meschak Elias Lina.

Ce nouveau chapitre permettra à l'avant-centre congolais de 28 ans de relancer sa carrière, jadis menacée en Bundesliga.