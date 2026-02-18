Afrique: CAF/C2 - Maniema Union face à l'USM Alger de Glody Likonza en quarts

L'AS Maniema Union affrontera l'USM Alger en quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF 2025-2026. L'affiche est issue du tirage au sort organisé mardi 17 février au siège de la Confédération africaine de football, au Caire. Une première historique pour Maniema Union.

Deuxième du groupe B à l'issue de la phase de poules, le club de Kindu se hisse pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la compétition.

Les Congolais ont bouclé la phase de groupes avec un bilan de quatre victoires et deux défaites, démontrant une solidité offensive mais aussi quelques fragilités défensives.

Un adversaire solide et expérimenté

En face, l'USM Alger arrive avec des arguments solides. Les Algériens ont terminé en tête du groupe A, avec quatre victoires et deux matchs nuls en six rencontres.

Le club algérois compte dans ses rangs l'ancien capitaine du TP Mazembe, Glody Likonza, un joueur expérimenté qui connaît bien le football congolais et les grandes affiches africaines.

Aller à Lubumbashi, retour à Alger

Le match aller se disputera à Lubumbashi, au stade du TP Mazembe. La manche retour est prévue à Alger, au stade du 5-Juillet-1932.

La règle du but marqué à l'extérieur reste en vigueur, un élément qui pourrait peser lourd dans l'issue de cette double confrontation.

Les autres affiches des quarts

Les autres combinaisons donnent également lieu à des duels relevés :

Al Masry vs CR Belouizdad

Olympic Club Safi vs Wydad AC

AS Otoho vs Zamalek SC

En demi-finale, le vainqueur du duel Maniema Union - USM Alger affrontera le gagnant de la confrontation OC Safi - Wydad AC. De l'autre côté du tableau, le qualifié d'Al Masry - CR Belouizdad sera opposé au vainqueur d'AS Otoho - Zamalek SC.

Pour Maniema Union, l'enjeu est désormais clair : franchir un nouveau cap et écrire une page encore plus mémorable de son histoire continentale.