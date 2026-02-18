Congo-Kinshasa: La voie ferrée coupée à Bena Leka au Kasaï-Central, le trafic interrompu

17 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le trafic ferroviaire entre le Kasaï et le Kasaï-Central est de nouveau interrompu depuis quelques jours. De fortes pluies tombées vendredi 13 février ont provoqué la formation d'un ravin à Bena Leka, dans le territoire de Demba, emportant les remblais posés il y a un mois lors des travaux de réhabilitation par l'Office des voiries et drainage (OVD).

Selon la société civile locale, cet axe ferroviaire constitue un corridor stratégique pour l'approvisionnement de Kananga, chef-lieu du Kasaï-Central.

Risque de pénurie de produits de première nécessité

Gaston Tshipumbu, coordinateur de la Nouvelle Société civile congolaise à Bena Leka, alerte sur les conséquences économiques directes de cette situation.

« C'est le chemin de fer qui ravitaille Kananga en maïs et autres produits. Cela risque de provoquer une hausse des prix des denrées alimentaires. Nous demandons au gouvernement de s'impliquer rapidement », a-t-il déclaré.

Mobilisation de la SNCC

Face à cette urgence, des sources au sein de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), région Nord, assurent que l'entreprise est déjà mobilisée pour réparer les dégâts et permettre la reprise rapide du trafic.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.