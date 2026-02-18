Congo-Kinshasa: La voie ferrée coupée à Bena Leka au Kasaï-Central, le trafic interrompu

Le trafic ferroviaire entre le Kasaï et le Kasaï-Central est de nouveau interrompu depuis quelques jours. De fortes pluies tombées vendredi 13 février ont provoqué la formation d'un ravin à Bena Leka, dans le territoire de Demba, emportant les remblais posés il y a un mois lors des travaux de réhabilitation par l'Office des voiries et drainage (OVD).

Selon la société civile locale, cet axe ferroviaire constitue un corridor stratégique pour l'approvisionnement de Kananga, chef-lieu du Kasaï-Central.

Risque de pénurie de produits de première nécessité

Gaston Tshipumbu, coordinateur de la Nouvelle Société civile congolaise à Bena Leka, alerte sur les conséquences économiques directes de cette situation.

« C'est le chemin de fer qui ravitaille Kananga en maïs et autres produits. Cela risque de provoquer une hausse des prix des denrées alimentaires. Nous demandons au gouvernement de s'impliquer rapidement », a-t-il déclaré.

Mobilisation de la SNCC

Face à cette urgence, des sources au sein de la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), région Nord, assurent que l'entreprise est déjà mobilisée pour réparer les dégâts et permettre la reprise rapide du trafic.