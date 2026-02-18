Sénégal: Les entreprises d'Europe ont créé le tiers des emplois formels au pays, selon une fonctionnaire européenne

Dakar — Les entreprises européennes exerçant des activités au Sénégal ont créé un tiers des emplois formels du pays, a indiqué, mardi, à Dakar, la directrice Afrique du Service européen d'action extérieure, Patricia Llombart Cussac.

"Nous sommes le premier partenaire commercial du Sénégal [...] Les exportations du Sénégal vers l'Union européenne s'effectuent avec un taux de 0 % (absence totale de taxes). C'est le cas des produits de la pêche [...] Les entreprises européennes au Sénégal ont généré environ 60 000 emplois, soit un tiers des emplois formels créés dans le pays", a déclaré Mme Cussac dans une interview donnée à l'APS et au quotidien Le Soleil.

Elle a fait part de la détermination de l'Union européenne d'accroître sa coopération avec le Sénégal.

"Notre partenariat est très large. Nous voulons le renforcer [...] Nous sommes un partenaire fiable pour le Sénégal, qui est un partenaire stable", a affirmé la fonctionnaire européenne, ajoutant : "Nous travaillons ensemble sur les défis communs, aux niveaux multilatéral, régional et niveau bilatéral."

Patricia Llombart Cussac effectue une mission au Sénégal, en compagnie de Stefano Signore, le directeur Afrique chargé des partenariats internationaux à la Commission de l'Union européenne.

La sécurité est, actuellement, l'un des domaines privilégiés de la coopération de l'UE avec le Sénégal, selon Mme Cussac. "Nous avons aussi une coopération large et intense, qui s'agrandit, dans le domaine de la sécurité. Nous sommes conscients des défis [...] auxquels le Sénégal est confronté. Le Sénégal est en train de d'investir pour relever ses défis sécuritaires", a-t-elle dit, assurant : "Nous avons des instruments qui nous permettront d'accompagner les forces de sécurité, avec les équipements nécessaires."

"Dans quelques semaines, il y aura des actions très concrètes", a promis Mme Cussac, sans précision de ce qui est prévu, concernant la coopération sécuritaire entre l'UE et le Sénégal.

"Nous travaillons ensemble aussi sur la sécurité maritime. Un bateau espagnol est actuellement au port de Dakar pour une mission européenne de sécurité maritime", a-t-elle dit.

Selon la directrice Afrique du Service européen d'action extérieure, l'actuel président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a souhaité "avoir un partenariat renforcé avec l'Europe". "C'est la continuation d'une décision politique que l'Union européenne a prise à la demande et à l'invitation du Sénégal, de son président et de son gouvernement. Il (le président sénégalais) a fait part de son intérêt d'avoir un partenariat renforcé avec l'Europe. Nous considérons que c'est une excellente idée. C'est pour cela que nous travaillons aujourd'hui avec les autorités du Sénégal pour transformer cette vision politique en réalité et en partenariat stratégique."

"Notre visite a pour objectif fondamental d'échanger avec les autorités", a-t-elle dit, ajoutant : "Notre ambition est de procéder rapidement à la conclusion d'un document qui serait probablement entériné au plus haut niveau."

Selon Patricia Llombart Cussac, la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal est basé sur trois axes : un axe économie, investissement, commerce et création d'emplois, un deuxième axe lié à la sécurité et à la question de de la gouvernance, le troisième étant celui de la mobilité.

"Ce sont les trois axes autour desquels nous avons mené des actions très concrètes, avec des résultats très concrets", a-t-elle affirmé.

"Je voudrais souligner que nous avons une coopération déjà large avec le Sénégal et considérons ce pays comme un partenaire, une source de stabilité et un phare de stabilité dans la région. Nous voyons dans le Sénégal un partenaire qui promeut la stabilité régionale, dans un contexte tendu et difficile", a dit Mme Cussac.

"Nous voyons dans le Sénégal aussi un partenaire appartenant à l'une des cinq régions [de l'Afrique], la CEDEAO, dont il va assurer la présidence pendant quatre années [...] Évidemment, c'est un partenaire qui a un énorme potentiel économique, une jeunesse dynamique et innovatrice, avec de fortes aspirations", a-t-elle souligné.