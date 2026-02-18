Sénégal: Un universitaire plaide pour un dialogue 'permanent' entre chercheurs et décideurs publics

Dakar — Le monde de la recherche et les instances publiques de prise de décision doivent en permanence établir un dialogue et un lien, afin de trouver des réponses aux défis du développement économique et social de notre pays, a souligné, mardi, à Dakar, l'économiste François Joseph Cabral, coordonnateur scientifique du Consortium pour la Recherche économique et sociale (CRES).

"L'objectif est clair : institutionnaliser un dialogue permanent entre la recherche et la décision publique, former les responsables à l'utilisation des données probantes et favoriser une approche intégrée du développement économique et social. La décision publique doit s'appuyer sur des évidences empiriques. Et ensemble, nous devons oeuvrer pour un Sénégal souverain, juste et prospère", a-t-il notamment déclaré.

L'agrégé en sciences économiques et de gestion s'exprimait ainsi lors du forum national de la recherche économique et sociale au Sénégal organisé par le CRES.

Soulignant la nécessité d'avoir des données probantes pour que les décideurs puissent prendre des décisions, il a également plaidé pour que davantage de ressources soient mises à disposition de la recherche locale, afin que des solutions plus endogènes soient proposées.

Plusieurs résultats de recherche tels que l'adoption d'un système alimentaire sain et durable, le renforcement de la protection sociale inclusive et le travail de soins non rénumérés comme les tâches domestiques, ont été présentés à cette occasion.

Selon François Joseph Cabral., le renforcement de la protection sociale inclusive constitue un levier essentiel pour réduire les inégalités et garantir à chaque citoyen un filet de sécurité face aux chocs économiques et sociaux.

C'est dans ce sens que l'universitaire a fait observer que le travail de soins non rémunérés et l'autonomisation économique des femmes représentent "une dimension souvent invisible mais fondamentale de notre économie".

"Reconnaître et valoriser ce travail, c'est ouvrir la voie à une participation pleine et entière des femmes au développement économique", a-t-il dit.

"L'enjeu du forum est la définition d'une approche co-construite, loin du schéma classique où l'administration organise et invite les chercheurs à réfléchir sur les actions à mener", a précisé François Joseph Cabral.