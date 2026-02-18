Sénégal: 'Nous discutons avec le gouvernement du pays des priorités en matière de sécurité', dit une fonctionnaire européenne

Dakar — La sécurité est, actuellement, l'un des principaux domaines de coopération entre l'Union européenne (UE) et le Sénégal, a signalé, mardi, à Dakar, la directrice Afrique du Service européen d'action extérieure, Patricia Llombart Cussac, assurant que les deux parties sont en train de discuter des "priorités", dans ce domaine.

"Nous sommes en train d'échanger avec le gouvernement sur les priorités en matière de sécurité. Nous resterons un partenaire du Sénégal en matière de sécurité", a-t-elle dit dans une interview accordée à l'APS et au quotidien Le Soleil.

"Notre objectif, que ce soit au Sénégal, au Sahel, dans les Grands Lacs ou au Soudan, c'est de soutenir les efforts de l'Union africaine", a ajouté Mme Cussac qui effectue une mission au Sénégal, en compagnie de Stefano Signore, le directeur Afrique chargé des partenariats internationaux à la Commission de l'Union européenne.

"Le GARSI est un très bon exemple de coopération en matière de sécurité. Deux opérations du GARSI ont été soutenues par l'Union européenne", a signalé Patricia Llombart Cussac.

Le GARSI, Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention, est une unité d'élite des armées sénégalaises opérant dans l'est du pays notamment.

Le Sénégal a refusé de renouveler un accord de pêche signé avec l'Union européenne, qui a expiré en novembre 2024, ce qui, rappelle Mme Cussac, n'empêche pas les deux parties de coopérer dans ce domaine, des bateaux de pays européens détenant encore des licences de pêche délivrées par les autorités sénégalaises.

"Nous avions un accord de pêche, il a expiré [...] Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de coopération dans ce domaine", a-t-elle dit, ajoutant : "Le plus important, c'est la durabilité des ressources [...] Il s'agit de s'assurer que les ressources restent là pour les générations à venir. Il ne s'agit pas de venir pêcher [...] pour épuiser les ressources."

"Si les accords de pêche sont bien appliqués, les bateaux viennent pêcher les excès. C'est cela qui fait de l'Union européenne un partenaire différent des autres [...] Notre objectif, c'est la durabilité des ressources. Avec ou sans accord de pêche", a soutenu la directrice Afrique du Service européen d'action extérieure.

Elle défend, par ailleurs, la transparence des accords signés entre l'UE et ses partenaires. "Nos accords sont publics et transparents. Tout le monde peut venir les voir [...] Ce n'est pas la même chose avec d'autres partenaires."

Au Sénégal, "nous venons écouter pour comprendre et décider ensemble, en tenant compte des intérêts [du pays] et de l'Union européenne, dans un partenariat gagnant-gagnant, des sensibilités des deux parties et des intérêts mutuels. L'écoute, le dialogue et l'échange sont les piliers de cette coopération", a dit Patricia Llombart Cussac.

"Ça nous conduit à des programmes d'action conjointe", a-t-elle affirmé, saluant le "fort attachement" du Sénégal "aux principes démocratiques".