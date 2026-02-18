Sénégal: La Commission sous-régionale des pêches s'engage à réduire la surpêche de la sardinelle

17 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Commission sous-régionale des pêches (CSRP) a fait part de sa volonté de réduire la surpêche de la sardinelle dans ses pays membres, dont le Sénégal.

"Nous sommes en train de travailler, avec la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), à un projet portant sur la sardinelle, qui est une ressource phare des pays de la région, en raison de son rôle social et économique de premier plan", a assuré son secrétaire permanent, Khallahi Brahim, dans une interview accordée à l'APS.

Selon M. Brahim, cette espèce halieutique est surexploitée. C'est la raison pour laquelle le Comité des pêches pour l'Atlantique centre-est, chargé de promouvoir une utilisation durable des ressources biologiques marines, demande une réduction de 60 % de la "pression" dont cette ressource halieutique fait l'objet en matière de pêche.

"Nous travaillons avec les pays pour les amener à une plus grande concertation autour de cette ressource et, surtout, diminuer la [surpêche]" dont elle est victime, a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Khallahi Brahim, la CSRP a élaboré la Convention sur les conditions minimales d'accès, (CMA), qui régule l'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes étant sous sa juridiction.

La CMA a permis de mettre en place des mécanismes de réduction de la surpêche, a-t-il signalé, citant, en guise d'exemples, les groupes de travail sur l'aménagement des ressources halieutiques, sur la recherche, le suivi et la surveillance des espèces halieutiques.

"Il s'agit de nous concerter pour toutes les mesures relatives aux ressources halieutiques", a expliqué M. Brahim en parlant de la Convention sur les conditions minimales d'accès.

La Commission sous-régionale des pêches est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique réunissant le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Son siège se trouve à Dakar.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.