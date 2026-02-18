Sénégal: La Commission sous-régionale des pêches s'engage à réduire la surpêche de la sardinelle

Dakar — La Commission sous-régionale des pêches (CSRP) a fait part de sa volonté de réduire la surpêche de la sardinelle dans ses pays membres, dont le Sénégal.

"Nous sommes en train de travailler, avec la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), à un projet portant sur la sardinelle, qui est une ressource phare des pays de la région, en raison de son rôle social et économique de premier plan", a assuré son secrétaire permanent, Khallahi Brahim, dans une interview accordée à l'APS.

Selon M. Brahim, cette espèce halieutique est surexploitée. C'est la raison pour laquelle le Comité des pêches pour l'Atlantique centre-est, chargé de promouvoir une utilisation durable des ressources biologiques marines, demande une réduction de 60 % de la "pression" dont cette ressource halieutique fait l'objet en matière de pêche.

"Nous travaillons avec les pays pour les amener à une plus grande concertation autour de cette ressource et, surtout, diminuer la [surpêche]" dont elle est victime, a-t-il dit.

Selon Khallahi Brahim, la CSRP a élaboré la Convention sur les conditions minimales d'accès, (CMA), qui régule l'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes étant sous sa juridiction.

La CMA a permis de mettre en place des mécanismes de réduction de la surpêche, a-t-il signalé, citant, en guise d'exemples, les groupes de travail sur l'aménagement des ressources halieutiques, sur la recherche, le suivi et la surveillance des espèces halieutiques.

"Il s'agit de nous concerter pour toutes les mesures relatives aux ressources halieutiques", a expliqué M. Brahim en parlant de la Convention sur les conditions minimales d'accès.

La Commission sous-régionale des pêches est une organisation intergouvernementale de coopération halieutique réunissant le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra Leone. Son siège se trouve à Dakar.