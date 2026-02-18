Madagascar: Colonel Michael Randrianirina - Double déplacement à Moscou et à Paris

Deux puissances, un même objectif. Les déplacements du chef de l'État comptent positionner Madagascar au centre d'un jeu diplomatique multipolaire.

Le président de la Réfondation de la République, Michael Randrianirina, s'apprête à effectuer un déplacement stratégique à Moscou ce 19 février. À la clé, une possible rencontre avec Vladimir Poutine et une séquence diplomatique de haut niveau qui confirme l'intensification des relations entre Antananarivo et la Fédération de Russie. Dans la foulée, le chef de l'État serait également attendu en France les 24 et 25 février pour une visite officielle placée sous le signe du « nouveau cadre de partenariat » franco-malgache.

Selon les informations recueillies, une forte délégation ministérielle accompagnera le président à Moscou. Un avion spécial russe aurait été affrété pour transporter la délégation. L'appareil aurait d'ailleurs déjà atterri à l'aéroport d'Ivato lundi dernier, en amont du départ officiel, prévu hier soir. Ce détail logistique, inhabituel, souligne l'importance accordée par les deux parties à cette visite. Le point d'orgue attendu de ce déplacement serait une rencontre avec Vladimir Poutine, qui pourrait couronner cette mission diplomatique. Si elle se confirme, cette entrevue placerait Madagascar au coeur d'un dialogue stratégique avec Moscou, dans un contexte international marqué par une recomposition des alliances et un regain d'intérêt russe pour le continent africain.

Défense. Ce voyage s'inscrit dans la continuité d'un rapprochement déjà amorcé. Le 5 février dernier, une délégation gouvernementale malgache a participé au dialogue Russie-Afrique à Moscou. Le ministre des Forces armées, Ely Razafitombo, et le ministre des Mines, Carl Andriamparany, ont pris part à cette rencontre. Ils ont tenu une réunion de travail avec le vice-ministre russe en charge de l'énergie, Pavel Sorokine. Les échanges ont notamment porté sur les secteurs stratégiques de la défense, de l'énergie et des ressources minières, piliers d'une coopération en pleine structuration. À peine Moscou dans le rétroviseur, le colonel Michael Randrianirina mettra le cap sur Paris.

Les 24 et 25 février, selon des sources concordantes, il est attendu en France pour un déplacement officiel. La presse française a déjà évoqué ces dates. Une rencontre avec le secteur privé français pourrait figurer à l'agenda, tout comme des séances de travail avec le gouvernement français. En janvier dernier, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé, dans un communiqué, la tenue prochaine d'une rencontre de haut niveau entre les deux pays afin d'aborder le « nouveau cadre de partenariat ». Cette séquence diplomatique à Paris pourrait ainsi marquer une étape décisive dans la redéfinition des relations entre Antananarivo et son partenaire historique. En l'espace de quelques semaines, le président de la Réfondation de la République enchaîne donc deux capitales majeures, Moscou et Paris.