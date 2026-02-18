Congo-Brazzaville: Des professionnels à Pointe-Noire s'approprient les techniques pour lutter contre la désinformation

Le programme citoyen "Stop lokuta-Lutte contre la désinformation" en République du Congo a organisé, récemment à Pointe-Noire, une formation à l'intention des journalistes, créateurs de contenus, influenceurs, artistes et acteurs de la société civile pour les mettre à l'abri de la désinformation.

Mise en œuvre par Initiative stop desinfo représentée par Ifrikia Kengué ainsi que Journalisme et éthique Congo dirigé par Arsène Severin, la formation a réuni une vingtaine de participants. Ils ont été édifiés et informés sur les outils de vérification des faits, l'analyse critique de l'infirmation, les désordres informationnels, le lien entre fact-checking et investigation, le storytelling, la fact checking et élections : responsabilité des médias, le journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle : éthique et responsabilité.

Pendant une semaine, les participants ont appris les nouvelles techniques d'écriture, d'analyse des faits, de traitement et de publication des informations en utilisant des outils et applications novateurs utiles pour donner au public une information vraie, vérifiée et objective à travers les posts, les podcasts ou les vidéos.

Dans une approche interactive, les formateurs (Lassina Niangaly, Chris Atongui, Berdy Pambou, Ifrikia Kengué, Arsène Severin) ont délivré des enseignements simples et clairs étayés des exercices et simulations pratiques qui ont permis aux participants d'élargir leurs connaissances, de garnir leur bagage professionnel et intellectuel et d'étendre leur savoir dans les différents domaines où ils excellent.

Des connaissances non négligeables qui les mettent désormais à l'abri de la désinformation, de la mal information ou de la mésinformation, trois manifestations perceptibles des désordres informationnels.

Pour les bénéficiaires de la formation, ces nouveaux acquis doivent être mis en pratique dans la nouvelle approche d'écrire, le regard critique devant un fait et la vision plus analytique d'une information en mettant toujours en avant le principe primordial de la vérification et de l'authentification des faits.

Après une semaine d'enseignements, unanimement, les participants ont souhaité que pareille session soit organisée plus régulièrement pour former, informer, éduquer et sensibiliser tout citoyen dont le devoir est de servir au public une information sûre et vraie.