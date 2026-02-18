Congo-Brazzaville: Présidentielle du 15 mars - Le PC2E soutiendra un candidat défenseur de la cause écologique

Le président du Parti congolais écologiste et d'éthique (PC2E), Jean Jim Ebina, a animé, le week-end dernier à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé à l'opinion le soutien de sa formation politique à un candidat, sans le nommer, à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochain qui œuvre pour la cause environnementale.

Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, l'opposant Jean Jim Ebina s'est rétracté cette année pour diverses raisons. Le président du PC2E fustige, en premier, la non-amélioration de la gouvernance électorale, le mauvais découpage administratif et électoral ne garantissant pas l'égalité des suffrages et des chances.

Au plan politique, Jean Jim Ebina relève l'incapacité de l'opposition politique hautement plurielle à faire émerger un candidat consensuel pouvant porter de manière crédible et structurée, les préceptes fondamentaux de l'écologie politique.

Ce parti dénonce aussi l'inexistence d'un candidat en lice dévoué dans la lutte contre les changements climatiques, la préservation du bassin du Congo et de la qualité du cadre de vie de la population. Ce candidat que le PC2E estime idéal sera désigné après la concertation politique en cours à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux.

« Il a été convenu d'attendre l'issue du dialogue politique de Djambala, la liste définitive des candidats retenus et l'examination de leurs projets de société. Le PC2E va décider d'apporter son soutien politique et électoral au candidat idoine à sa philosophie environnementale.

Il s'agira de celui qui est favorable à l'initiative du Fonds bleu pour le bassin du Congo à l'action de la diplomatie environnementale, considéré comme le premier écologiste politique congolais. Le PC2E va sans doute appeller solennellement ses militants et sympathisants à voter pour le candidat incarnant aujourd'hui la vision écologique crédible », a expliqué Jean Jim Ebina.