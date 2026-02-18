Congo-Brazzaville: Force publique - Trente-trois officiers obtiennent le diplôme supérieur d'administration militaire

Les stagiaires dont onze lieutenants colonels et vingt-deux commandants, ainsi que trois de leurs frères d'armes venus de la République de Côte d'Ivoire et de la République de Guinée ont reçu leurs diplômes, le 17 février, à l'Académie militaire Marien-Ngouabi, après huit mois d'enseignements divers.

L'objectif principal poursuivi par la formation était de permettre aux stagiaires d'acquérir des outils nécessaires à l'exercice des fonctions administratives et financières du corps de troupe. La première partie, dite de premier degré, a permis aux stagiaires de suivre un condensé de la formation dispensée aux cours d'état-major. Cette partie leur a permis d'acquérir les capacités de travail en état-major, en phase avec leurs homologues d'autres armes.

La deuxième, dite « Corps de métier », a été relative à l'approfondissement des connaissances des stagiaires dans des domaines désormais familiers comme les finances publiques, la gestion des ressources humaines, les marchés publics, la logistique et le management. La troisième partie, dite universitaire, a permis aux stagiaires d'asseoir leurs connaissances en matière de relations internationales, de droit et d'économie. Elle a été réalisée en partenariat avec les enseignants de l'Université Marien-Ngouabi.

D'après les résultats rendus publics par le directeur du cours, le commissaire colonel Roland Mouhemba, la moyenne générale du stage est de 13,68/20. Douze stagiaires ont obtenu une moyenne comprise entre 14,00/20 et 14,99/20 ; seize une moyenne comprise entre 13,00/20 et 13,99/20 ; cinq une moyenne comprise entre 12,00/20 et 12,99/20. La moyenne la plus forte de l'examen est 14,65/20 et la plus faible est 12,53/20.

Clôturant la formation, le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire général de 2e classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, a rappelé qu'après deux promotions, cette troisième s'est foncièrement inscrite dans le cadre futur de l'organisation pédagogique, la future école militaire d'administration pour laquelle le haut commandement a reprécisé son attachement et ses orientations.

« Le diplôme supérieur d'administration militaire que vous obtenez ici est la clé devant vous permettre de franchir un palier de plus dans le déroulement de votre carrière, mais surtout d'être dignes des attentes qui seront placées en vous à travers les différentes fonctions qui seront les vôtres. Je vous invite donc à être des officiers dignes et exemplaires par votre rendement afin de maintenir haut le flambeau de la corporation administrative. Soyez donc cette chandelle où que vous soyez et bon vent », a-t-il conclu, au nom du ministre de la Défense nationale.