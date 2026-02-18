Congo-Brazzaville: Financement - La BAD appuie Ecobank Congo à hauteur de dix millions d'euros

Pour faciliter les échanges commerciaux et améliorer l'accès des entreprises congolaises aux importations et exportations, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement (BAD) a validé, le 13 février, une garantie de dix millions d'euros en faveur d'Ecobank Congo.

La garantie permettra à la banque panafricaine de couvrir le risque de non-paiement sur des opérations de commerce international réalisées par Ecobank Congo, notamment les lettres de crédit utilisées pour l'importation de marchandises. Concrètement, elle rassure les banques partenaires à l'étranger et facilite l'achat de produits indispensables à l'économie nationale.

Dans un contexte où les entreprises congolaises rencontrent encore des difficultés pour accéder aux financements commerciaux, ce mécanisme devrait fluidifier les transactions et réduire les blocages liés au manque de garanties.

Les principaux bénéficiaires seront les petites et moyennes entreprises actives dans l'import-export. Plusieurs secteurs sont concernés, précisément celui du commerce général, des produits alimentaires de première nécessité, du transport, des services de santé, d'éducation ou encore des technologies de l'information.

Pour Olivier Brou Kouamé, directeur général d'Ecobank Congo, ce partenariat permettra d'offrir des solutions plus compétitives aux entreprises locales et de soutenir la dynamique économique.

De son côté, la BAD souligne que ce dispositif vise à renforcer la capacité des banques africaines à accompagner le commerce extérieur et à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés régionaux et internationaux. Prochainement, une convention sera signée entre les deux institutions définissant ainsi les modalités de mise en œuvre de cette facilité, lancée par la BAD en 2021 pour réduire le déficit de financement du commerce en Afrique.