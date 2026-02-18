Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô croisera le Zamalek en quarts de finale

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, le 17 février, au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe africaine de la Confédération. Le club congolais, l'Association sportive Otohô d'Oyo, affrontera le club égyptien de Zamalek, dans une double confrontation dont l'enjeu est la qualification pour le dernier carré.

Ayant terminé la phase de poules à la deuxième place, l'AS Otohô recevra à l'aller le week-end du 13,14 et 15 mars et se déplacera au Caire, en Egypte, entre le 20 et le 22 mars pour y négocier sa qualification. Les matches de poules ont confirmé les forces et les faiblesses de l'AS Otohô. L'équipe s'est montrée intraitable à domicile en réalisant un carton plein (Trois victoires en autant de matches). Un acquis sur lequel il faudra s'appuyer pour espérer relever le défi de la qualification.

Les résultats à domicile contrastent avec ceux de l'extérieur. L'AS Otohô a perdu tous ses trois derniers matches à l'extérieur. Une statistique à corriger devant un mastodonte du continent. Zamalek a déjà gagné cinq fois la Ligue des champions et deux fois la Coupe de la Confédération (2019 et 2024)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Egyptiens avaient gagné leur dernière finale en 2024 devant la Renaissance sportive de Berkane grâce au but inscrit à l'extérieur. Lors de la dernière saison, Zamalek a été éliminé à cette étape de la compétition par Stellenbosch (0-0 puis 0-1). Il y a des raisons d'y croire. Dans les autres rencontres, Al Masry affrontera CR Belouizdad. Olympic club de Safi croisera le Wydad de Casablanca puis AS Maniema Union jouera contre USM d'Alger.