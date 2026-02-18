Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le président turc Erdoğan signent des accords clés pour renforcer le partenariat entre l'Éthiopie et la Turquie

17 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Recep Tayyip Erdoğan ont officialisé leur engagement à approfondir les relations bilatérales en signant deux accords importants visant à renforcer la coopération entre l'Éthiopie et la Turquie.

Les deux dirigeants ont procédé à la signature d'un protocole d'accord (MoU) entérinant le procès-verbal agréé de la 9e Commission économique conjointe entre l'Éthiopie et la Turquie, ainsi que d'un autre accord portant sur la coopération dans le secteur de l'énergie.

Ces instruments traduisent une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat en expansion entre les deux pays, consolidant leur volonté commune d'approfondir la collaboration dans des domaines stratégiques d'intérêt partagé, notamment le développement économique et la coopération énergétique.

Des responsables des deux parties ont présenté cette initiative comme une démarche stratégique destinée à raffermir des liens historiques et à promouvoir une croissance durable grâce à un engagement bilatéral accru.

Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président turc Recep Tayyip Erdoğan ont tenu, le même jour à Addis-Abeba, des entretiens bilatéraux approfondis, au cours desquels ils ont réaffirmé l'amitié durable et la coopération solide qui caractérisent les relations entre leurs deux nations.

À l'issue de la rencontre, le Premier ministre Abiy a détaillé sur les réseaux sociaux la teneur des échanges, soulignant que leurs discussions avaient permis de consolider les fondements du partenariat bilatéral.

Il a indiqué que les deux dirigeants avaient passé en revue les principaux axes stratégiques de coopération et renouvelé leur engagement commun à promouvoir des partenariats servant les intérêts mutuels, se disant convaincu que la poursuite de ce dialogue renforcera davantage les liens unissant leurs pays.

