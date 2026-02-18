Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté mardi la Turquie à appuyer les démarches de l'Éthiopie en faveur d'un accès pacifique à la mer, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Recep Tayyip Erdoğan au Palais national à Addis-Abeba.

S'exprimant devant les médias à l'issue de leurs entretiens bilatéraux, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la poursuite de la croissance économique rapide de l'Éthiopie dépend de la résolution de contraintes structurelles majeures, notamment dans les domaines de la logistique et de l'accès à la mer.

Il a rappelé que, malgré une population dépassant les 130 millions d'habitants, le pays demeure enclavé depuis des décennies -- une situation qu'il a qualifiée d'historiquement injuste et en décalage avec les dynamiques économiques mondiales.

Selon lui, il est difficile d'assurer une croissance durable tant qu'une nation de cette envergure reste privée d'ouverture maritime.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef du gouvernement a indiqué que ses discussions avec le président Recep Tayyip Erdoğan ont porté sur le rôle que des pays amis, à l'instar de la Turquie, peuvent jouer sur le plan diplomatique afin d'appuyer la quête éthiopienne d'un accès à la mer par des moyens pacifiques et mutuellement avantageux.

Il a insisté sur le fait que les contraintes logistiques figurent parmi les principaux freins au développement national et que l'accès maritime constitue un levier essentiel pour libérer pleinement le potentiel économique du pays.

À ce propos, il a exprimé sa reconnaissance pour l'attention et l'engagement manifestés par le président turc.

Les deux dirigeants ont également convenu d'intensifier leurs échanges commerciaux, avec pour objectif de porter le volume bilatéral à au moins un milliard de dollars, voire davantage.

Ils ont évoqué la diversification des secteurs d'activité et l'encouragement d'investissements turcs en Éthiopie, tant pour le marché intérieur que pour l'exportation vers le continent africain.

Le Premier ministre a par ailleurs souligné que l'Éthiopie figure parmi les économies affichant la croissance la plus rapide au monde, avec une projection de 10,2 % pour l'exercice fiscal en cours.

Les discussions ont aussi porté sur le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que sur une coordination accrue au sein des plateformes multilatérales, notamment en matière de diplomatie climatique, alors que la Turquie doit accueillir la COP cette année et l'Éthiopie en 2027.

De son côté, le président Erdoğan a affirmé que la coopération bilatérale dans les secteurs des infrastructures ferroviaires et de transport, des installations industrielles et touristiques ainsi que des lignes de transmission électrique continuera de s'élargir.

Il a réitéré l'importance que la Turquie accorde à ses relations de longue date avec le peuple éthiopien et salué les transformations politiques, sociales et économiques engagées sous la direction du Premier ministre Abiy.

Il a également mis en avant le rôle croissant de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique, exprimant sa confiance quant à la contribution de cette visite au renforcement de la paix et de la stabilité régionales.

La conférence de presse conjointe a ainsi constitué un temps fort de la visite officielle du président turc, consolidant davantage le partenariat stratégique en expansion entre l'Éthiopie et la Turquie.