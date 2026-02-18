Ethiopie: Le pays et la Turquie ont renouvelé leur engagement en faveur d'un partenariat stratégique à l'issue de discussions approfondies entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Recep Tayyip Erdoğan.

17 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président turc Recep Tayyip Erdoğan ont eu aujourd'hui, à Addis-Abeba, des entretiens bilatéraux approfondis, au cours desquels ils ont réaffirmé les liens d'amitié durables et la coopération étroite unissant l'Éthiopie et la Turquie.

À l'issue de sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan, le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé sur les réseaux sociaux les grandes lignes de leurs échanges.

Il a indiqué avoir eu des discussions approfondies avec le chef d'État turc, soulignant que ces entretiens avaient permis de consolider l'amitié durable et la coopération solide qui caractérisent les relations entre l'Éthiopie et la Turquie.

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur plusieurs axes stratégiques de collaboration et ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer des partenariats au service des intérêts de leurs deux nations.

Le Premier ministre s'est dit convaincu que la poursuite de cet engagement contribuera à approfondir davantage les liens bilatéraux.

Ces discussions de haut niveau ont fait suite à l'arrivée officielle du président Erdoğan à Addis-Abeba, où il a été accueilli avec tous les honneurs à l'Aéroport international Bole.

Le Premier ministre Abiy a personnellement reçu le dirigeant turc sur le tarmac, un geste illustrant la solidité des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans une marque d'estime réservée aux chefs d'État entretenant des liens historiques et stratégiques profonds avec l'Éthiopie, le Premier ministre a accompagné le président turc depuis l'aéroport, soulignant le caractère particulier du partenariat bilatéral.

Au cours de ses engagements officiels, le président Erdoğan a déposé une gerbe au Mémorial de la victoire d'Adwa, rendant hommage aux héros éthiopiens tombés au combat.

Ce mémorial commémore la bataille historique d'Adwa de 1896, au cours de laquelle les forces éthiopiennes ont défait une armée coloniale envahissante, préservant ainsi la souveraineté nationale et inscrivant cet événement comme un symbole majeur de résistance et de dignité pour le continent africain.

La cérémonie a mis en lumière le respect porté à l'histoire de l'Éthiopie et à son héritage en tant que symbole d'indépendance en Afrique.

Par la suite, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le Palais national pour les programmes officiels, escorté par une cavalerie cérémonielle qui a ajouté solennité et dimension symbolique à la visite.

Cette visite intervient dans un contexte particulier, alors que l'Éthiopie et la Turquie célèbrent cent ans de relations diplomatiques. L'Éthiopie abrite notamment la première ambassade turque établie en Afrique, reflet de liens historiques anciens et constants.

Elle s'inscrit également dans la continuité de la précédente visite du Premier ministre Abiy en Turquie, au cours de laquelle il avait été accueilli avec les honneurs à Ankara et à Istanbul.

Cette étape avait marqué un tournant dans les relations bilatérales, élevées au rang de partenariat stratégique et élargies à des domaines clés tels que le commerce, l'investissement, les infrastructures et la défense.

Les échanges tenus aujourd'hui devraient ainsi contribuer à consolider davantage la coopération dans les secteurs stratégiques et à renforcer le partenariat durable entre Addis-Abeba et Ankara.

