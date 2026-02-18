Afrique: Lutte contre blanchiment - Madagascar se prépare au verdict de juillet

À quelques mois de l'évaluation mutuelle prévue en juillet, Madagascar affine son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Le Service des renseignements financiers (Samifin) a organisé une simulation afin de tester l'efficacité du mécanisme national et d'identifier les points à améliorer avant le passage des évaluateurs internationaux. Le directeur général du Samifin a fait savoir que « cet exercice permet d'apprécier la mise en oeuvre concrète des procédures, au-delà du cadre réglementaire ».

« Des experts issus de cinq pays seront chargés de conduire l'évaluation officielle », a-t-il précisé, rappelant que l'enjeu porte sur la conformité du pays aux standards régionaux et internationaux.

Ajustement. Le projet bénéficie du financement de l'Union européenne, de SecFin Africa et de la Banque mondiale. Selon les responsables, cet accompagnement vise à consolider les capacités techniques et institutionnelles en amont de l'échéance. Les conclusions de la simulation serviront de base aux ajustements nécessaires d'ici juillet, les autorités soulignant que cette évaluation représente un enjeu stratégique pour la crédibilité financière et les relations internationales du pays.