Afrique: Lutte contre blanchiment - Madagascar se prépare au verdict de juillet

18 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

À quelques mois de l'évaluation mutuelle prévue en juillet, Madagascar affine son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT). Le Service des renseignements financiers (Samifin) a organisé une simulation afin de tester l'efficacité du mécanisme national et d'identifier les points à améliorer avant le passage des évaluateurs internationaux. Le directeur général du Samifin a fait savoir que « cet exercice permet d'apprécier la mise en oeuvre concrète des procédures, au-delà du cadre réglementaire ».

« Des experts issus de cinq pays seront chargés de conduire l'évaluation officielle », a-t-il précisé, rappelant que l'enjeu porte sur la conformité du pays aux standards régionaux et internationaux.

Ajustement. Le projet bénéficie du financement de l'Union européenne, de SecFin Africa et de la Banque mondiale. Selon les responsables, cet accompagnement vise à consolider les capacités techniques et institutionnelles en amont de l'échéance. Les conclusions de la simulation serviront de base aux ajustements nécessaires d'ici juillet, les autorités soulignant que cette évaluation représente un enjeu stratégique pour la crédibilité financière et les relations internationales du pays.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.