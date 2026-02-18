Sénégal: La SEN-CSU veut la défragmentation des régimes d'assurance maladie

Le Directeur général de l'Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU), Dr El Hadji Séga GUÈYE (photo), déplore la très forte fragmentation des régimes d'assurance maladie au Sénégal, dont l'une des conséquences est la réduction de la capacité financière pour l'achat de soins.

Il a fait cette observation ce mardi à Dakar, à l'occasion de l'ouverture du deuxième atelier sur la mise en place d'un système national intégré de couverture du risque maladie, coorganisé par la SEN-CSU, la Banque mondiale, l'Organisation internationale du Travail (OIT) et présidé par le Directeur de Cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Youssouph DJITTÉ.

Pour le DG de la SEN-CSU, cette rencontre permet à tous les acteurs au niveau national d'engager un dialogue de haut niveau pour définir l'architecture adéquate en vue de l'établissement d'un système intégré impliquant tous les acteurs chargés de la mise en oeuvre de la couverture du risque maladie au Sénégal. « Nous devons impulser un modèle sénégalais capable de prendre en compte toutes les spécificités du secteur pour garantir un accès aux soins de santé à tous les Sénégalais.

La nouvelle mission d'assureur principal confiée à la SEN-CSU s'inscrit dans cette dynamique de travailler avec des organismes de gestion déléguée afin d'anticiper les éventuels ajustements réglementaires nécessaires, en parfaite cohérence avec les objectifs d'une couverture maladie intégrée et inclusive au Sénégal », a confié aux médias Dr El Hadji Séga GUÈYE.

Venu présider l'ouverture de la rencontre, le Directeur de Cabinet du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Youssouph DJITTÉ, a exhorté les acteurs de la mise en oeuvre de la couverture du risque maladie à identifier les axes d'intégration entre tous les régimes de couverture, avec un focus sur les cibles couvertes par les régimes ou encore à conduire le dialogue sur l'architecture type pour l'institutionnalisation d'un système intégré au Sénégal sur la base des scénarios proposés.

Un premier atelier a été organisé en novembre 2025 et a permis d'analyser les scénarios d'architecture proposés dans le rapport de base. À l'issue de cet atelier, un consensus a été réalisé autour du scénario prévoyant une assurance maladie nationale basée sur la création d'une caisse nationale unique d'assurance maladie dont le mandat est la gestion d'un régime de base pour toute la population. Une délégation de gestion sera effectuée aux IPM, mutuelles sociales, assurances privées et autres prestataires.