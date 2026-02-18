Sénégal: Appui aux PME - 927,4 millions de FCFA dégagés pour 15 nouvelles entreprises des régions de Dakar et Thiès

Les primes publiques, octroyées par le Comité de pilotage dans le cadre du Programme de mise à niveau spécifique national (PSN), ont permis de générer un investissement global de 927,4 millions FCFA, intégralement porté par 15 nouvelles entreprises des régions de Dakar et Thiès. La signature des conventions a eu lieu mardi à Dakar.

Le Bureau de mise à niveau (BMN) a organisé le mardi 17 février 2026 à Dakar, une cérémonie officielle de signature des conventions de mise à niveau issues des derniers travaux du Comité de pilotage du Programme de mise à niveau spécifique national (PSN).

Présidée par le Secrétaire d'État chargé des PME/PMI, El Hadji Ibrahima Thiam, cette rencontre a permis d'officialiser l'accompagnement de 15 nouvelles entreprises des régions de Dakar et Thiès, et de distinguer 9 structures ayant atteint d'excellents taux de réalisation de leurs plans de mise à niveau. À cette occasion, 15 nouvelles conventions ont été signées avec un effet de levier avéré sur l'investissement privé et l'emploi.

« Les primes publiques, octroyées par le Comité de pilotage à l'issue d'un processus rigoureux de sélection, ont agi comme un véritable déclencheur. Elles ont permis de générer un investissement global de 927,4 millions FCFA, intégralement porté par les entreprises elles-mêmes », indique le Bureau de mise à niveau.

D'après la même source, les 415,1 millions FCFA de primes publiques ont ainsi servi de levier pour atteindre ce niveau d'investissement, lequel se traduira par des retombées tangibles. Parmi ces résultats, il est relevé la création de 76 nouveaux emplois décents et durables attendus à l'issue de la mise en oeuvre des plans.

Lors de la même cérémonie, neuf entreprises performantes ont été distinguées par la remise du Label BMN, en reconnaissance de la rigueur et de la qualité de l'exécution de leurs plans de mise à niveau. Ces labels, obtenus à l'issue de taux de réalisation excellents, consacrent des parcours exemplaires et renforcent la visibilité de ces structures sur leurs marchés respectifs.

Un renforcement des partenariats financiers

La cérémonie a également été l'occasion de consolider l'écosystème financier par la signature d'une convention de partenariat stratégique entre le BMN et la Banque islamique du Sénégal. L'après-midi a été consacrée à des rencontres B to B entre entreprises et institutions financières, favorisant l'émergence de nouveaux financements, tandis qu'une exposition a permis au public de découvrir le savoir-faire d'une sélection d'entreprises accompagnées.

À l'issue de la mise en oeuvre des plans, des impacts significatifs sont attendus pour les entreprises signataires. Il s'agit particulièrement d'une croissance soutenue de leur chiffre d'affaires, d'une amélioration de leur rentabilité, de l'obtention de certifications internationales et d'une contribution renforcée à la création d'emplois de qualité sur l'ensemble du territoire.