Sénégal: Cemga - Le Vice-Amiral d'Escadre Oumar Wade officiellement installé dans ses fonctions

Le Vice-Amiral d'Escadre Oumar Wade a été officiellement installé ce mardi matin au camp Dial Diop au poste de Chef d'État-Major Général des Armées (Cemga), lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop.

Premier officier de Marine à recevoir le fanion de commandement de Cemga, l'amiral Wade s'est engagé à « poursuivre inlassablement l'édification d'une armée professionnelle ancrée dans son coeur de métier, prête à l'emploi par son organisation, républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation, tout en contribuant significativement à la sécurité collective sous-régionale », informe la Dirpa.