Sénégal: Cemga - Le Vice-Amiral d'Escadre Oumar Wade officiellement installé dans ses fonctions

17 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Vice-Amiral d'Escadre Oumar Wade a été officiellement installé ce mardi matin au camp Dial Diop au poste de Chef d'État-Major Général des Armées (Cemga), lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop.

Premier officier de Marine à recevoir le fanion de commandement de Cemga, l'amiral Wade s'est engagé à « poursuivre inlassablement l'édification d'une armée professionnelle ancrée dans son coeur de métier, prête à l'emploi par son organisation, républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation, tout en contribuant significativement à la sécurité collective sous-régionale », informe la Dirpa.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.