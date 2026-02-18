Sénégal: Aquaculture - Vers la relance des fermes aquacoles abandonnées

Relancer les fermes aquacoles abandonnées et lancer en urgence un programme pilote de 50 fermes aquacoles à travers le Sénégal, c'est ce que visent l'Agence nationale de l'Aquaculture (ANA), en partenariat avec l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme). Pour y arriver, les directeurs généraux des deux agences ont tenu mardi une rencontre.

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a tenu une réunion de travail avec l'Agence nationale de l'Aquaculture (ANA), centrée sur l'accompagnement des acteurs de la filière aquacole à l'échelle nationale.

Cette rencontre s'inscrit, selon une note de l'Adepme publiée mardi, dans une dynamique de convergence stratégique entre les deux structures. Ceci, avec une volonté affirmée de mettre en synergie leurs interventions pour accélérer le développement durable de la filière aquacole au Sénégal.

L'objectif partagé entre ces deux structures est de mettre en place un dispositif intégré d'appui aux producteurs, transformateurs et organisations communautaires. Ils souhaitent ainsi renforcer la viabilité économique des exploitations, améliorer leur structuration, de consolider la durabilité des activités aquacoles.

Sur ce, des priorités ont été dégagées avec des axes d'accompagnement identifiés. Il s'agit notamment de la « structuration des acteurs en sociétés coopératives afin d'améliorer la gouvernance, la crédibilité institutionnelle et l'accès aux financements».

« La relance des fermes aquacoles abandonnées et le lancement en urgence d'un programme pilote de 50 fermes aquacoles ; l'appui à l'accès aux intrants stratégiques (semences/alevins, aliments de poissons) ; le renforcement du fonds de roulement et la sécurisation de la trésorerie des exploitations », font partie, selon l'Adepme des urgences.

Il en est de même du développement du marketing territorial et de l'amélioration des circuits de commercialisation et aussi de la valorisation de la transformation et de la consommation des produits aquacoles, notamment des huîtres.

« L'Adepme et l'ANA ont convenu de formaliser cette collaboration à travers la signature d'une convention de partenariat et la mise en place d'un comité technique chargé du pilotage, du suivi et de l'évaluation des actions », rapporte la note.

Ainsi, à travers cette initiative structurante, l'Adepme réaffirme son engagement en faveur de la formalisation, de la structuration et du financement des chaînes de valeurs stratégiques. Ceci, dans l'optique de faire de l'aquaculture un « levier d'emplois, de résilience communautaire et de développement économique durable au Sénégal ».