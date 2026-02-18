Sénégal: Deux nouvelles salles de classe inaugurées au lycée de Koussanar

TAMBACOUNDA: Le conseil départemental de Tambacounda a procédé, ce mardi 17 février 2026, à l'inauguration de deux nouvelles salles de classe entièrement équipées en tables-bancs au lycée de Koussanar. La cérémonie s'est tenue en présence du préfet du département, du président du conseil départemental, des autorités académiques et du maire de la commune.

Selon le président du conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, la construction de ces infrastructures répond à une priorité essentielle : l'amélioration des conditions d'apprentissage et le renforcement des capacités des élèves. « Une salle de classe est un espace de transmission du savoir, de construction de l'esprit critique et de préparation à l'avenir », a-t-il rappelé.

À l'en croire, ces nouvelles salles constituent une réponse concrète à l'augmentation des effectifs scolaires et aux insuffisances infrastructurelles qui affectent la qualité des enseignements. Réaffirmant son engagement en faveur de l'éducation, qu'il considère comme le socle de tout développement durable, Mamadou Kassé a invité les élèves à préserver les locaux et à traduire cet investissement par de bons résultats scolaires. Il a également assuré que les travaux des autres salles de classe du lycée seront achevés dans les meilleurs délais.

Au nom de l'inspecteur d'académie, l'inspecteur Malick Diatta a salué cette initiative avant de remercier le conseil départemental pour son appui constant au secteur de l'éducation dans le département de Tambacounda.

Présidant la cérémonie, le préfet de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, s'est félicité de ce geste du conseil départemental. Il a, par ailleurs, exhorté les collectivités locales à renforcer leur soutien aux collèges et lycées relevant de leur ressort territorial.

Profitant de l'occasion, la présidente du gouvernement scolaire du lycée de Koussanar a plaidé pour la construction d'un nouvel établissement afin de séparer le lycée du collège. Une doléance que le préfet a promis de transmettre aux autorités compétentes, tout en demandant au maire d'identifier un terrain en vue d'appuyer cette requête.