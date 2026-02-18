Sénégal: Examens et concours professionnels - Les personnes handicapées diplômées dénoncent une discrimination.

Les personnes handicapées diplômées ont soutenu le caractère discriminatoire de leur participation dans les examens et concours nationaux. Elles demandent aux autorités de leur faciliter l'accès à ces compétitions intellectuelles afin d'obtenir un emploi décent.

Un plaidoyer fait mardi par Djiby Pam à Thiès, point focal de l'éducation inclusive à la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. C'était à l'occasion d'une rencontre préévaluation du programme « Un monde meilleur ».

Beaucoup de jeunes filles et garçons handicapés diplômés peinent à accéder aux examens et concours nationaux. Selon Djiby Pam, handicapé visuel à la Fédération sénégalaise de personnes handicapées, cette exclusion des personnes handicapées au niveau des concours et examens professionnels constitue un poids de plus dans la lutte contre le chômage.

« Il faut percevoir le handicap comme un critère qualité. Donner des chances aux personnes handicapées, surtout celles diplômées, pour qu'elles puissent participer pleinement au développement économique et social du pays. Nous souhaitons avoir des mesures d'accompagnement comme la transcription en braille des épreuves et des traducteurs en langage des signes pour les sourds en vue d'une bonne participation des handicapés diplômés dans les examens et concours », plaide Djiby Pam.

Lors de la rencontre, les participants ont aussi souligné les lenteurs notées dans le déploiement, le financement et la mise en oeuvre de la politique d'éducation inclusive.