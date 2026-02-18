Sénégal: Mbacké - Les étudiants mobilisent les élèves pour une grève de 72 heures

Ce mardi, dans le but de mettre en oeuvre la directive du Collectif autonome de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (CA-UCAD), l'Amicale des élèves et étudiants du département de Mbacké a délogé tous les collégiens et lycéens de ladite commune. Les étudiants sollicitent la solidarité des élèves pour respecter ce mot d'ordre appelant à interrompre toutes les activités pédagogiques pendant une durée de 72 heures.

Le climat de tension dans les universités du Sénégal a été ressenti, ce mardi, jusqu'aux établissements publics scolaires de Mbacké. Des élèves des lycées et collèges ont montré leur soutien aux étudiants en adhérant à leur appel à faire grève. Pour rappel, afin d'exiger la libération des étudiants détenus, des éclaircissements concernant le décès d'Abdoulaye Bâ et le versement de leurs bourses (rappels), les étudiants ont décidé d'arrêter les cours pendant 72 heures sur l'ensemble du territoire national.

Aucune violence notée sur le terrain

Ainsi, l'Amicale des élèves et des étudiants de Mbacké a parcouru tous les lycées et collèges de la commune mardi dernier. « Il n'y a eu aucune violence. Aucun jet de pierres », a précisé Serigne Modou Samb, étudiant en deuxième année de master en géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et président de la commission d'organisation de l'amicale.

D'après ses déclarations, ils ont visité les établissements Mbacké 3, CEM Gaïndé Fatma et CEM Cheikh Ahmadou Bamba ainsi que le lycée Mbacké 2 et le lycée de Mbacké.

Dans l'ensemble de ses établissements, les élèves ont exprimé leur solidarité envers leurs frères étudiants en sortant des salles de classe.

« Les choses se sont déroulées tranquillement. Tous les élèves du moyen secondaire qui sont dans le public ont été évacués et sont rentrés chez eux sans difficulté », a déclaré Serigne Modou Samb, estimant qu'en signe de solidarité, les élèves vont suivre l'instruction de suspendre toutes les activités pédagogiques pendant trois jours.