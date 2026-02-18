Afrique: Coupe de la Confédération - Safi-Wydad, un derby marocain pour pimenter les quarts de finale

17 Février 2026
Radio France Internationale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération, effectué ce mardi 17 février, a dévoilé des affiches alléchantes, dont un derby marocain très attendu. Les clubs engagés connaissent désormais leur parcours vers la finale.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération a livré des affiches prometteuses, dont un derby marocain entre l'Olympique de Safi et le Wydad Casablanca, assurant la présence d'un club marocain en demi-finale. Le Zamalek SC affrontera l'AS Otoho du Congo, Al Masry sera opposé au CR Belouizdad, et l'AS Maniema Union accueillera l'USM Alger. Les quarts se joueront les 15 et 22 mars. En demi-finales (12 et 19 avril), le vainqueur d'AS Maniema Union/USM Alger affrontera celui d'Olympique de Safi/Wydad, et le gagnant d'Al Masry/CR Belouizdad sera opposé à celui d'AS Otoho/Zamalek. La finale aura lieu les 9 et 16 mai.

Le programme des quarts de finale (15/22 mars)

Al Masry (Égypte) - CR Belouizdad (Algérie)

Olympique de Safi (Maroc) - Wydad Casablanca (Maroc)

AS Otoho (Congo) - Zamalek SC (Égypte)

AS Maniema Union (RD Congo) - USM Alger (Algérie)

Le programme des demi-finales (12/19 avril)

AS Maniema Union/USM Alger - Olympique de Safi/Wydad Casablanca

Al Masry/CR Belouizdad - AS Otoho/Zamalek SC

