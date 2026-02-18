Madagascar: Trois concerts de solidarité - Un élan de générosité des artistes

À la suite du cyclone Gezani qui a dévasté Toamasina, une série de concerts de solidarité est organisée pour venir en aide aux sinistrés. À l'initiative de l'association Mpanakanto Miray Feo Madagascar, ces événements visent à mobiliser des fonds pour soutenir les victimes de cette catastrophe naturelle. La première soirée, intitulée « Nuit de la Solidarité », se déroulera le 20 février à La City Ivandry.

Les artistes emblématiques de la scène musicale malgache, tels que Black Nadia, Wawa, Jaojoby, Stephanie, Melky et Ceasar, se produiront pour offrir un spectacle inoubliable tout en soutenant une noble cause. Leur présence promet d'attirer un large public, prêt à faire preuve de solidarité.

Le même jour, un autre concert aura lieu au Glacier Analakely, mettant en vedette des artistes comme Wendy Cathalina, Lola, Jerry Marcoss et Lico Kininike. Cette double programmation témoigne de la mobilisation de la communauté artistique pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu. Le 21 février, le Glacier Analakely accueillera une nouvelle soirée avec des performances de Ndondolah et Lucia, Tanjona R., CkyCky, Stephanie, Dadi Love, Fandrama et Sisca.

Chaque programmation contribuera directement à l'effort de secours, permettant ainsi d'apporter une aide précieuse aux sinistrés. Ces concerts ne sont pas seulement une occasion de profiter de la musique, mais également un moment de communion et de solidarité entre les Malgaches.

L'engagement des artistes et du public est essentiel pour soutenir les familles touchées par cette tragédie. Chacun est encouragé à participer à ces événements et à faire preuve de générosité, car ensemble, le large public pourrait aider Toamasina à se relever et à reconstruire un avenir meilleur.