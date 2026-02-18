Nigeria: Une centaine de militaires américains sont arrivés dans le nord-est du pays

Une centaine de militaires américains sont arrivés à Bauchi dans le nord-est du Nigeria, selon le porte-parole du quartier général de la Défense. L'annonce a été faite lundi 16 février. Les États-Unis intensifient au Nigeria une opération militaire contre les djihadistes. En décembre, les États-Unis ont mené des frappes aériennes dans le nord-ouest du pays. Donald Trump a dénoncé à plusieurs reprises les violences qui toucheraient spécifiquement les chrétiens dans le pays, ce qu'Abuja a toujours fermement démenti.

Ces militaires sont arrivés dans l'État de Bauchi dans le nord-est du Nigeria, indique un communiqué du ministère nigérian de la Défense. Ils ne sont pas là pour combattre, mais à des fins de formation, d'appui technique et de partage de renseignements avec la défense nigériane. Plusieurs avions de transport militaires sont déjà arrivés la semaine dernière, notamment à Maiduguri selon les médias des deux pays.

La Défense nigériane précise que cette coopération est « une demande formelle » de l'état-major nigérian aux États-Unis, afin de renforcer la capacité du pays face aux menaces terroristes. Les deux nations ont multiplié les échanges et les visites sur le thème sécuritaire depuis les frappes américaines dans le nord-ouest du pays fin décembre. L'objectif était de défendre les populations chrétiennes menacées de génocide selon Donald Trump.

Pour rappel, les experts estiment que les violences touchent de manière indiscriminée chrétiens et musulmans. La semaine dernière, l'envoi de 200 instructeurs militaires américains avait été annoncé sans qu'on ne connaisse le calendrier exact de leur déploiement.

