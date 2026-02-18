Sénégal: Pour le parquet, la mort d'un étudiant de l'Ucad n'est pas liée à des violences policières

Lors d'une conférence de presse donnée mardi 17 février, le procureur de la République, Ibrahim Ndoye, a estimé que le jeune étudiant de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Ucad) décédé lors de l'intervention de la police sur le campus, le 9 février, était mort après avoir sauté du quatrième étage de sa résidence étudiante. Selon lui, les multiples traumatismes relevés sur le corps d'Abdoulaye Ba sont liés à sa chute et non à des coups infligés par les forces de l'ordre.

Un peu plus d'une semaine après l'intervention de la police sur le campus de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Ucad), la justice sénégalaise commence à apporter des réponses à la mort d'Abdoulaye Ba, l'étudiant de 21 ans décédé à cette occasion.

Mardi 17 février, le procureur de la République, Ibrahim Ndoye, a effectivement tenu une conférence de presse lors de laquelle il a estimé que le jeune homme n'était pas décédé à la suite de coups et blessures infligés par des policiers, mais en tombant du quatrième étage de sa résidence, allant ainsi à l'encontre de la version des amicales étudiantes de l'Ucad, pour qui Abdoulaye Ba a été battu à mort dans sa chambre par les forces de l'ordre.

« Abdoulaye Bah est bel et bien l'étudiant qui a sauté du quatrième étage du pavillon F [en essayant de fuir l'incendie qui s'était déclaré à quelques chambres de là, NDLR] et qui, malheureusement, a atterri sur l'asphalte, ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur son corps », a déclaré Ibrahim Ndoye. « Le feu qui s'était déclaré dans la chambre numéro 85 empêchait toute possibilité d'entrer dans le couloir de ce pavillon », a-t-il ensuite poursuivi, avant d'en conclure que « rien ne permet [par conséquent] d'établir ou d'affirmer qu'[Abdoulaye Ba] a été battu ».

Les conclusions des enquêtes rendues dans quelques jours

Des médecins proches du dossier ont eu beau avancer la possibilité que la perforation du poumon et les multiples traumatismes - tous situés sur le côté gauche - relevés sur le corps de l'étudiant aient été causés par des coups de pieds ou de genoux, le procureur ne voit aucune contradiction entre le rapport d'autopsie et la version des faits qu'il présente. Pour étayer sa thèse, celui-ci affirme que des membres du personnel médical, des agents de sécurité, des policiers et des colocataires du jeune homme ont été entendus et que des images issues de la vidéosurveillance ont été exploitées.

Reconnaissant que la journée du lundi 9 février restera malgré tout comme « une page sombre de l'histoire » du Sénégal avec des débordements et une brutalité policière qui ont dépassé les bornes, celui-ci a aussi assuré que les enquêtes ouvertes pour faire toute la lumière sur la mort d'Abdoulaye Ba étaient presque bouclées et que toutes les responsabilités seront établies, notamment en ce qui concerne le déclenchement de l'incendie. Les conclusions tirées de ces investigations seront rendues d'ici quelques jours, a-t-il encore précisé.

À propos des étudiants arrêtés et poursuivis, Ibrahim Ndoye a enfin expliqué qu'ils avaient été interpellés parce qu'ils avaient pris pour cible des bâtiments de l'université. Les amicales de l'Ucad dénoncent, elles, un acharnement judiciaire et une traque des autorités.