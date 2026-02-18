Afrique: France-Algérie - A Alger, Laurent Nuñez acte une reprise du dialogue sécuritaire

Au terme d'un déplacement officiel de 48 heures en Algérie, le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nuñez, affirme avoir remis en marche des mécanismes de travail communs entre les deux pays. Des échanges centrés sur les enjeux de sécurité et de migration, conclus par un entretien avec le président algérien.

Le ministre de l'Intérieur français a achevé, mardi 17 février, un déplacement de deux jours en Algérie, marqué par une série de rencontres avec les autorités algériennes. Accueilli lundi à l'aéroport d'Alger par son homologue Saïd Sayoud, Laurent Nuñez s'est entretenu avec lui avant de rencontrer, mardi en fin d'après-midi, le président Abdelmadjid Tebboune.

Ce déplacement visait à obtenir des garanties sur plusieurs dossiers sensibles, tout en cherchant à recréer un lien de travail entre Paris et Alger. Une rencontre avec le chef de l'État algérien n'était initialement pas prévue, ce qui faisait de ce rendez-vous l'une des grandes inconnues du second jour de la visite.

Après une journée de travail lundi avec son homologue algérien et les responsables des services de sécurité des deux pays, Laurent Nuñez, accompagné de deux collaborateurs, a finalement pu s'entretenir avec Abdelmadjid Tebboune.

Sécurité et questions migratoires au centre des discussions

Les discussions ont porté sur plusieurs dossiers sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, le narcotrafic, ainsi que la gestion des ressortissants algériens faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français (OQTF). À l'issue de son entretien avec le président algérien, le ministre français s'est félicité des échanges engagés depuis le début de la visite.

« Je tiens à remercier le ministre de l'Intérieur algérien qui nous a réunis et qui a fait en sorte que nous puissions travailler en ce sens », a déclaré Laurent Nuñez, remerciant également Abdelmadjid Tebboune, qui l'a reçu et « a confirmé et demandé à ses services de travailler avec les services français ». Le ministre a assuré vouloir poursuivre une coopération qu'il souhaite voir se maintenir « à très haut niveau », tant en matière de sécurité que d'immigration, comme le souhaitent « le président algérien, le ministre de l'Intérieur algérien et l'ensemble des deux gouvernements ».

Dans une autre déclaration, il a insisté sur la reprise concrète des échanges opérationnels : « Après avoir toute la journée d'hier travaillé avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, des Transports et des Collectivités locales, et l'ensemble des responsables des services de sécurité algériens et français, nous avons travaillé à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau. » Il a cité la coopération judiciaire, policière et en matière de renseignement, avec pour objectif de « densifier ces relations » et de « reprendre des relations de sécurité normales ».

Le ministre français repart ainsi d'Alger avec ce qu'il présente comme des avancées et l'ambition de renforcer davantage la coopération franco-algérienne sur ces sujets.

Lors de sa courte prise de parole, le cas du journaliste français Christophe Gleizes, arrêté en mai 2024 en Algérie et actuellement détenu, n'a pas été évoqué. Laurent Nuñez et sa délégation ont quitté l'Algérie en toute fin d'après-midi, concluant ce déplacement placé sous le signe du réengagement bilatéral.