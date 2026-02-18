Ile Maurice: Ce que le pays peut en gagner

L'AI Impact Summit 2026, qui se tient jusqu'au 20 février à New Delhi, représente une opportunité majeure pour Maurice. Ce sommet se concentre sur les applications de l'intelligence artificielle (IA) dans divers secteurs, notamment la santé, l'énergie, l'éducation, l'agriculture et l'égalité des genres.

La santé

Maurice pourrait améliorer l'efficacité de son système de santé en utilisant l'IA pour faciliter les diagnostics, optimiser la gestion des hôpitaux et renforcer les interventions au niveau communautaire. Parmi les solutions présentées au sommet figurent des plateformes de diagnostic assistées par l'IA, des outils de surveillance de la santé publique et des systèmes améliorés de gestion hospitalière.

L'énergie

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'IA pourrait aider à optimiser la gestion du secteur énergétique, en améliorant l'efficacité de la production, en réduisant les émissions et en renforçant la résilience des infrastructures. Dans un contexte insulaire, elle faciliterait la gestion de l'approvisionnement et de la distribution d'électricité. Les technologies présentées au sommet incluent l'optimisation de la production d'énergie, la gestion intelligente des bâtiments commerciaux et résidentiels, ainsi que des systèmes performants pour le secteur des transports.

L'autonomisation de genre

Le pays pourrait tirer parti de l'IA pour promouvoir l'inclusivité et réduire les inégalités de genre, en adoptant une approche large qui inclut non seulement les femmes, mais aussi les personnes LGBT+ et d'autres groupes marginalisés. L'IA offre des solutions pour améliorer l'accès aux soins, à la finance, lutter contre les violences de genre et renforcer la résilience face aux changements climatiques. Au sommet, des solutions IA seront mises en avant pour combattre ces inégalités de manière contextuelle et inclusive.

L'éducation

L'IA pourrait transformer le système éducatif mauricien en personnalisant l'apprentissage, en soutenant les enseignants et en rendant l'éducation de qualité plus accessible. Les solutions présentées améliorent l'engagement des élèves, facilitent l'évaluation et renforcent la gestion des établissements scolaires.

La mission India AI, en collaboration avec la Central Square Foundation et la EkStep Foundation, présentera des études de cas sur l'impact de l'IA dans l'éducation. Pour Maurice, c'est l'occasion de s'inspirer de ces exemples et d'intégrer des outils tels que des tuteurs intelligents, des systèmes d'évaluation automatisés et des technologies adaptées aux élèves à intelligences multiples.

L'agriculture

L'agriculture, clé de l'économie locale, pourrait bénéficier de l'IA pour mieux gérer les risques, optimiser les ressources et augmenter les rendements. Le projet India AI, en partenariat avec le gouvernement du Maharashtra et la Banque mondiale, documente des solutions agricoles intelligentes mises en oeuvre avec succès dans les pays en développement.

Pour Maurice, l'intégration de l'IA dans l'agriculture pourrait transformer la planification des cultures, l'agriculture de précision et la gestion des circuits de commercialisation. Ces innovations augmenteraient la productivité, réduiraient l'impact environnemental et renforceraient la résilience face aux défis climatiques, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement durable.

«AI by HER»

L'initiative AI by HER, qui encourage les femmes technophiles à développer des solutions IA pour relever des défis mondiaux, offre à Maurice une occasion unique de mettre en avant l'innovation locale. Elle incite les Mauriciennes à proposer des solutions créatives à grande échelle, renforçant l'inclusivité dans le domaine technologique et promouvant l'innovation venue du Global South.

Devenir «leader technologique»

L'AI Impact Summit 2026 est une opportunité pour le pays de découvrir et d'adopter des solutions basées sur l'IA dans des secteurs clés. Toutefois, l'île n'est pas encore une nation souveraine en matière d'IA. Chaque outil, y compris les modèles de langage (LLM), comporte des biais liés à son constructeur et à son pays d'origine.

Pour devenir un «leader technologique», Maurice doit développer ses propres technologies IA. Cela nécessite une infrastructure solide : des centres de données modernes et une connectivité fiable pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA.

Bien que le pays dispose déjà d'un bon point de départ, des investissements massifs dans des centres capables de traiter de grandes quantités de données et d'offrir des capacités de calcul GPU de classe mondiale sont indispensables. Pour se positionner en leader plutôt qu'en suiveur, l'île devra investir dans cette infrastructure et encourager le développement de ses propres solutions IA.