Ile Maurice: Corruption, gouvernance et handicap au coeur des discussions à la State House

Le président de la République, Dharam Gokhool, a tenu deux réunions ciblées à la State House, le vendredi 13 février, mettant l'accent sur les priorités en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et d'inclusion des personnes handicapées. Lors de la première rencontre, il a reçu le directeur général par intérim de la Financial Crimes Commission (FCC), Titrudeo Dawoodarry, pour examiner la situation de la corruption et la réponse de la FCC.

Ils ont analysé le dernier score de Maurice à l'Indice de perception de la corruption (IPC) - 48/100, plaçant le pays au 61e rang mondial - et discuté de l'impact de ce recul sur la confiance du public et la crédibilité des institutions.

La discussion a ensuite porté sur les réalités concrètes : enquêtes en cours, récentes actions coercitives, contraintes juridiques et opérationnelles, ainsi que lacunes procédurales favorisant les crimes financiers.

Les points saillants du bulletin de la FCC ont servi de cadre à la discussion, notamment les efforts de recouvrement d'avoirs, l'avancement des dossiers, et les mesures préventives visant à renforcer la transparence et la responsabilité dans l'ensemble du secteur public. Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité d'une action coordonnée, de renforcer les outils juridiques et d'accroître les capacités afin de combler les lacunes et rétablir la confiance.

Par la suite, le président Gokhool a rencontré Philippe Balin, vice-président de l'association The Hand in Cap, pour promouvoir l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées. S'appuyant sur la table ronde de juillet 2025 sur ce thème, qui a conduit à la création d'un Comité interministériel sur le handicap, la réunion a porté sur des mesures de soutien concrètes. I

ls ont abordé les besoins en formation, les programmes de renforcement des capacités et les mécanismes de soutien visant à améliorer la participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique.

L'assistance de partenaires internationaux, notamment de l'ambassade de France, a été envisagée pour renforcer les ressources et l'expertise. Les discussions ont souligné l'importance de la collaboration entre le gouvernement, la société civile et les partenaires extérieurs afin de garantir que les politiques se traduisent par des résultats concrets au niveau local.