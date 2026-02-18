Ile Maurice: Construire le corridor au-delà du sommet

À New Delhi dans le cadre du AI Impact Summit, Maurice ne doit pas jouer une partition diplomatique classique. Elle peut y tester une hypothèse économique : un petit État peut-il devenir un noeud stratégique dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle (IA) - non par la taille, mais par la fonction ?

Le Cabinet a adopté vendredi dernier une stratégie nationale de l'IA. Le document promet croissance, productivité et modernisation. C'est le minimum. La vraie variable n'est pas l'intention. C'est la capacité d'exécution. L'IA ne se matérialise pas dans les communiqués : elle exige des actifs lourds - connectivité internationale, fibre dense, data centers, cloud souverain, GPU, cybersécurité - et une architecture réglementaire capable d'absorber le risque transfrontalier.

Autrement dit : l'IA est une industrie d'infrastructure.

Trois forces structurent le moment. D'abord, l'Inde accélère vers un modèle full stack : talents, plateformes publiques numériques, compute, startups. Ensuite, l'Afrique entre dans sa phase mobile-first avancée - fintech, services numériques, entrepreneuriat - freinée par la fragmentation réglementaire et l'accès au capital structuré. Enfin, la géopolitique fragmente les flux : la souveraineté des données et la résilience cyber pèsent désormais autant que le coût du capital.

Résultat : entreprises et États recherchent des ponts fiables entre régions. Maurice n'a ni l'échelle de l'Inde ni la densité de Singapour. Mais elle dispose d'atouts rares : common law, centre financier international, réseau de traités, stabilité relative et une fluence Asie-Afrique éprouvée. La proposition n'est donc pas de devenir un hub de plus. Elle est de devenir une plateforme - un corridor opérationnel où innovation, capital et conformité se rencontrent.

Dans ce modèle, Maurice n'attire pas seulement des projets. Elle dé-risque leur déploiement. Dans l'économie de l'IA, la ressource critique n'est pas le code. C'est la confiance : où les données résident, comment elles circulent, sous quelle juridiction elles sont protégées (débat soulevé dans le cadre de l'épisode Missie Moustass à Baie-Jacotet!). Les décisions d'implantation se prennent désormais à l'intersection de la cybersécurité, de la prévisibilité réglementaire et de la neutralité géopolitique.

C'est ici que Maurice peut créer de la valeur. Non pas en promettant des licornes, mais en offrant un environnement crédible pour des pilotes publics et privés : santé numérique, identité digitale, fintech, climat. Une sandbox réelle, avec régulateurs à la table, modèles testés en conditions opérationnelles et résultats mesurables.

Ce positionnement est monétisable : hébergement sécurisé, services cloud, compute régional, structuration financière, conformité multijuridictionnelle. On ne parle pas d'applications «hype», mais de picks and shovels.

La bascule dépend largement de Mauritius Telecom. Sans câbles sous-marins redondants, sans data centers certifiés, sans cloud souverain, sans capacité GPU locale, la stratégie IA reste théorique. Le rôle de l'opérateur est central : bâtir l'épine dorsale numérique, localiser le compute, sécuriser les flux, industrialiser la conformité. Pendant que le politique fixe le cap (souveraineté, coopération), l'opérateur doit livrer des systèmes : réseaux, cloud, cyber, plateformes exploitables par les entreprises et les administrations.

C'est cette distinction - vision vs exécution - qui fera la différence. Maurice n'a pas besoin de rhétorique supplémentaire sur la transformation digitale. Elle a besoin de crédibilité de livraison.

Dans cette configuration, notre pays peut devenir une base opérationnelle pour les entreprises indiennes ou asiatiques visant l'Afrique : cadre juridique familier, structuration financière, hébergement régional, passerelles de conformité. La finance utilise déjà ce modèle. L'IA peut l'étendre.

La Special Economic Zone annoncée à Côte-d'Or est un test grandeur nature. Officiellement : IDE, emploi, exportations. Officieusement : démontrer que Maurice sait héberger des workloads réels - cloud souverain, services publics augmentés, plateformes fintech régionales. Si le site devient un parc d'affaires sans compute ni pilotes, l'opportunité sera manquée. S'il accueille des projets concrets, mesurables, interopérables, alors Maurice aura franchi un cap.

Maurice ne gagnera pas par la masse. Elle peut gagner par l'architecture. En investissant dans la connectivité, le cloud, le compute et la cybersécurité - et en se positionnant comme corridor fiable entre l'Asie et l'Afrique -, le pays peut capter un rendement asymétrique dans l'économie numérique. À condition de rester discipliné : actifs avant annonces, pilotes avant discours, KPIs avant promesses.

Le déplacement de Navin Ramgoolam à New Delhi n'a de sens que s'il accélère cette transition : de l'adoption à l'orchestration, du branding à l'infrastructure, de la vision aux cash-flows. Dans l'IA comme dans la finance, la valeur va à ceux qui possèdent le pont.